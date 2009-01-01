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ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад» В новом интервью для Pioneer Press фронтмен JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал о том, каково быть открытым геем в Америке 2018 года. «С чего мне начать? — сказал певец, который живёт и в США, и в Англии. — Я понял, что я гей, когда мне было 8 или 9 лет. Я многое пережил. Стоунвелл в Нью-Йорке, много подобного в Англии. Это чертовски сильно на меня повлияло. Когда я был подростком и смирился с этим, я думал, что когда стану стариком, всё это забудется — цвет твоей кожи, твоя ориентация, твоя религия. Боже мой, как я ошибался.



С нынешней администрацией ситуация сейчас выглядит не особенно здоровой. С другой стороны, многое изменилось, чтобы мы могли достичь такого уровня равенства. Ещё многое предстоит сделать, и так будет всегда. Иногда всё это похоже на один шаг вперёд и два шага назад. Но эти проблемы делают нас только сильнее, понимаете?



Когда я выхожу на сцену, последнее, о чём я думаю, — это о том, что я гей в хэви-металлической группе. И для меня это победа. Есть что-то такое в том, чтобы стоять там и не произносить ни слова. С другой стороны, на сцене я создаю много шума».



Halford, который 20 лет назад рассказал о том, что он гей, также упомянул о важности каминг-аутов: «Когда люди понимают, что они знакомы с гомосексуалами, это заставляет их бороться с собственной нетерпимостью и гомофобными тенденциями. Я о тех, кому приходится иметь дело с этим вопросом и сталкиваться с предрассудками. Это беспроигрышная ситуация. Мы одерживаем победу каждый раз».



Во время интервью для MTV в 1998 году Rob Halford впервые публично рассказал о своей сексуальной ориентации, рассказав музыкальному каналу: «Я думаю, что большинство людей знают, что я всю жизнь был геем, и только в последнее время это перестало быть проблемой, и я чувствую себя довольно комфортно, так как проблема, которая была у меня с тех пор, как я осознал свою собственную сексуальность, разрешилась».











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