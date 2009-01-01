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ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад»
В новом интервью для Pioneer Press фронтмен JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал о том, каково быть открытым геем в Америке 2018 года. «С чего мне начать? — сказал певец, который живёт и в США, и в Англии. — Я понял, что я гей, когда мне было 8 или 9 лет. Я многое пережил. Стоунвелл в Нью-Йорке, много подобного в Англии. Это чертовски сильно на меня повлияло. Когда я был подростком и смирился с этим, я думал, что когда стану стариком, всё это забудется — цвет твоей кожи, твоя ориентация, твоя религия. Боже мой, как я ошибался.
С нынешней администрацией ситуация сейчас выглядит не особенно здоровой. С другой стороны, многое изменилось, чтобы мы могли достичь такого уровня равенства. Ещё многое предстоит сделать, и так будет всегда. Иногда всё это похоже на один шаг вперёд и два шага назад. Но эти проблемы делают нас только сильнее, понимаете?
Когда я выхожу на сцену, последнее, о чём я думаю, — это о том, что я гей в хэви-металлической группе. И для меня это победа. Есть что-то такое в том, чтобы стоять там и не произносить ни слова. С другой стороны, на сцене я создаю много шума».
Halford, который 20 лет назад рассказал о том, что он гей, также упомянул о важности каминг-аутов: «Когда люди понимают, что они знакомы с гомосексуалами, это заставляет их бороться с собственной нетерпимостью и гомофобными тенденциями. Я о тех, кому приходится иметь дело с этим вопросом и сталкиваться с предрассудками. Это беспроигрышная ситуация. Мы одерживаем победу каждый раз».
Во время интервью для MTV в 1998 году Rob Halford впервые публично рассказал о своей сексуальной ориентации, рассказав музыкальному каналу: «Я думаю, что большинство людей знают, что я всю жизнь был геем, и только в последнее время это перестало быть проблемой, и я чувствую себя довольно комфортно, так как проблема, которая была у меня с тех пор, как я осознал свою собственную сексуальность, разрешилась».
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WarSong
Evil3062
scarred
beast666
Lutyi
StygianSaviour
Ну вот я ради интереса чекнул, так-то всего 4 новости подобных с 2006. По-моему больше об этом орут местные шутники)
decided
Flaming
"Типа лучше, чтобы он был плохим певцом, но не геем?"
Flaming
Orgik
- слава богу размножаться естественным образом им трудно. Халфорд норм музыкант, и пидор он, видимо, знатный. Ключевое слово: пидор. Халфорд пидрила.
Petrovich Sexyy
Flashback
Вероятно, Робу есть что продемонстрировать этому миру, помимо своей сексуальной ориентации. И, судя по поведению, многим пидорам нечего.
"настоящий, брутальный пидор!"
Железный Гомосек!
"пидор он"... "Ключевое слово: пидор"... "пидрила"
И что?
Тебе повезло, вот эта твоя проблема решается сама собой. Если о ней не думать.
Flashback
o___o_O____O
Если ты не голубой, нарисуй вагон другой...
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