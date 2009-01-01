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*Halford*



18 сен 2018 : 		 ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад»

28 авг 2018 : 		 ROB HALFORD об Арете Франклин

8 июн 2018 : 		 ROB HALFORD планирует запись с лидером BEHEMOTH

13 апр 2017 : 		 ROB HALFORD и JIM BREUER исполнили хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу

11 апр 2017 : 		 ROB HALFORD и JIM BREUER исполнят хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу

6 апр 2017 : 		 Трек-лист бокс-сета ROB HALFORD

30 мар 2017 : 		 Бокс-сет HALFORD выйдет весной

23 июл 2016 : 		 ROB HALFORD, STEPHEN PEARCY, MARK SLAUGHTER выступили с HAIRBALL

20 май 2016 : 		 Как ROB HALFORD полюбил музыкантов PANTERA

1 дек 2015 : 		 Журнал Maxim простил ROB HALFORD, FREDDIE MERCURY за то, что они геи

5 ноя 2015 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST всё ещё хочет записать блюзовый альбом

21 июл 2015 : 		 ROB HALFORD: «LADY GAGA по-прежнему в моем списке»

26 мар 2015 : 		 ROB HALFORD заключил контракт с SONY MUSIC ENTERTAINMENT

17 мар 2015 : 		 Неопубликованный роман ROB'a HALFORD'a увидит свет?

11 ноя 2014 : 		 ROB HALFORD признался в любви к MICHAEL'у BUBLÉ

24 окт 2014 : 		 ROB HALFORD: «Рок жив, прекрасен и интересен как никогда»

28 авг 2014 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Чтобы быть первым в рок-н-ролле, ты должен делать что-то такое, что до тебя никто не делал»

7 июл 2014 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о комментариях вокалиста IRON MAIDEN

28 май 2013 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST хотел бы попасть в Зал Славы Рок-н-Ролла

18 май 2013 : 		 ROB HALFORD: 'США - единственный источник обвинений в адрес хэви металла'

6 дек 2012 : 		 Концертный релиз HALFORD

14 окт 2011 : 		 Фрагмент нового DVD HALFORD

12 окт 2011 : 		 Концерт HALFORD "Live At Saitama Super Arena" на CD выпустят в ноябре

29 июн 2011 : 		 Новый DVD/Blu-Ray HALFORD выйдет в октябре

18 дек 2010 : 		 Видео с выступления HALFORD

9 дек 2010 : 		 ROB HALFORD о последнем турне JUDAS PRIEST

20 ноя 2010 : 		 Новое видео HALFORD

4 ноя 2010 : 		 ROB HALFORD о любимом альбоме BLACK SABBATH

26 окт 2010 : 		 Видео с выступления HALFORD

23 окт 2010 : 		 Видео с концерта HALFORD

20 окт 2010 : 		 ROB HALFORD высказался по поводу запугивания геев

15 сен 2010 : 		 Новое видео HALFORD

4 сен 2010 : 		 Детали нового альбома HALFORD

26 авг 2010 : 		 Видео с выступления HALFORD

12 авг 2010 : 		 Новый сингл от группы HALFORD

19 июл 2010 : 		 HALFORD выступили впервые за семь лет

26 июн 2010 : 		 HALFORD выпустит новый сингл

19 май 2010 : 		 ROB HALFORD дал интервью на вручении наград «Альянса геев и лесбиянок против диффамации»

6 май 2010 : 		 Превью нового DVD HALFORD

4 ноя 2009 : 		 Новое видео HALFORD'a

24 окт 2009 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома HALFORD

11 сен 2009 : 		 HALFORD приготовил подарок

2 сен 2009 : 		 Новый альбом HALFORD'a выйдет в октябре

13 июн 2009 : 		 'METAL' MIKE CHLASCIAK объявил название альбома

20 мар 2008 : 		 Переиздания сольных альбомов ROB'а HALFORD'а

31 авг 2007 : 		 HALFORD: новая песня доступна для скачивания

16 июн 2007 : 		 Rob HALFORD : подробности релиза "Metal God Essentials – Vol. 1"

4 фев 2007 : 		 HALFORD: Видео 'Forgotten Generation' в сети

3 июн 2006 : 		 ROB HALFORD основал собственный лейбл

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ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад»

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В новом интервью для Pioneer Press фронтмен JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал о том, каково быть открытым геем в Америке 2018 года. «С чего мне начать? — сказал певец, который живёт и в США, и в Англии. — Я понял, что я гей, когда мне было 8 или 9 лет. Я многое пережил. Стоунвелл в Нью-Йорке, много подобного в Англии. Это чертовски сильно на меня повлияло. Когда я был подростком и смирился с этим, я думал, что когда стану стариком, всё это забудется — цвет твоей кожи, твоя ориентация, твоя религия. Боже мой, как я ошибался.

С нынешней администрацией ситуация сейчас выглядит не особенно здоровой. С другой стороны, многое изменилось, чтобы мы могли достичь такого уровня равенства. Ещё многое предстоит сделать, и так будет всегда. Иногда всё это похоже на один шаг вперёд и два шага назад. Но эти проблемы делают нас только сильнее, понимаете?

Когда я выхожу на сцену, последнее, о чём я думаю, — это о том, что я гей в хэви-металлической группе. И для меня это победа. Есть что-то такое в том, чтобы стоять там и не произносить ни слова. С другой стороны, на сцене я создаю много шума».

Halford, который 20 лет назад рассказал о том, что он гей, также упомянул о важности каминг-аутов: «Когда люди понимают, что они знакомы с гомосексуалами, это заставляет их бороться с собственной нетерпимостью и гомофобными тенденциями. Я о тех, кому приходится иметь дело с этим вопросом и сталкиваться с предрассудками. Это беспроигрышная ситуация. Мы одерживаем победу каждый раз».

Во время интервью для MTV в 1998 году Rob Halford впервые публично рассказал о своей сексуальной ориентации, рассказав музыкальному каналу: «Я думаю, что большинство людей знают, что я всю жизнь был геем, и только в последнее время это перестало быть проблемой, и я чувствую себя довольно комфортно, так как проблема, которая была у меня с тех пор, как я осознал свою собственную сексуальность, разрешилась».



ROB HALFORD On Gay Rights In America:



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КомментарииСкрыть/показать 13 )

WarSong
18 сен 2018, 15:16		Гей-комьюнити апплодирует Робу Халфорлу разработанными булками.

Evil3062
18 сен 2018, 15:18		да и когда ты "не был" геем в хеви металлической группе, и когда признался, но не орал об этом на каждом углу вот где была победа.

scarred
18 сен 2018, 15:51		"Я понял, что я гей, когда мне было 8 или 9 лет" - сильно

beast666
18 сен 2018, 16:10		Пидарюга.

Lutyi
18 сен 2018, 16:30		зачем это здесь? срача ради?

StygianSaviour
18 сен 2018, 16:40		>но не орал об этом на каждом углу
Ну вот я ради интереса чекнул, так-то всего 4 новости подобных с 2006. По-моему больше об этом орут местные шутники)

decided
18 сен 2018, 16:51		интересно он акт или пасс?

Flaming
18 сен 2018, 18:34		Как написали в других каментах, про ФМ
"Типа лучше, чтобы он был плохим певцом, но не геем?"

Flaming
18 сен 2018, 18:36		Я считаю, что никто и не думает, что он гей. Так же, как никто не видит негра, смотря на Хендрикса.

Orgik
18 сен 2018, 18:37		"Мы одерживаем победу каждый раз".
- слава богу размножаться естественным образом им трудно. Халфорд норм музыкант, и пидор он, видимо, знатный. Ключевое слово: пидор. Халфорд пидрила.

Petrovich Sexyy
18 сен 2018, 19:08		Согласен. Роб не какой-то там жеманный, женоподобный педик, а настоящий, брутальный пидор!

Flashback
18 сен 2018, 19:28		"Я считаю, что никто и не думает, что он гей. Так же, как никто не видит негра, смотря на Хендрикса."

Вероятно, Робу есть что продемонстрировать этому миру, помимо своей сексуальной ориентации. И, судя по поведению, многим пидорам нечего.

"настоящий, брутальный пидор!"
Железный Гомосек!

"пидор он"... "Ключевое слово: пидор"... "пидрила"
И что?
Тебе повезло, вот эта твоя проблема решается сама собой. Если о ней не думать.

Flashback
18 сен 2018, 19:32		[____]_[_|_|_|_]_
o___o_O____O

Если ты не голубой, нарисуй вагон другой...


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