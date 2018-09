17 сен 2018



RAMMSTEIN заканчивают запись хоров Группа RAMMSTEIN завершает запись оркестровых партий и хора для нового альбома. Запись седьмого альбома проходит в Минске. Коллектив поделился несколькими фотографиями с этой работы. http://www.rammstein.com

?????? ??????? ??? ?????????, ?????? ????????? ???? ??? ???????.



Almost done! Orchestra and choir recordings in Minsk for album No. 7! Posted by Rammstein on Monday, September 17, 2018





+10 -0



( 4 )





просмотров: 1841