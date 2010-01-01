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EPICA отправится в студию в конце 2019 EPICA в настоящий момент работают на первой книгой в своей карьере, "The Essence Of Epica", которая от лица бывших и нынешних участников расскажет о том, каким был творческий путь коллектива до текущего момента. В недавнем интервью у гитариста группы, Mark'a Jansen'a спросили, какие планы у группы на ближайшие месяцы:



«В настоящий момент мы очень серьезно заняты работой над книгой, так что я собираю старые фотографии, которые нашел на своих старых компьютерах. И я также собираю все старое, что связано с группой и может быть интересно для это книги. Кроме того, я написал одну песню для будущего релиза EPICA. Но сейчас у нас много времени, потому что, скорее всего, только в конце следующего года отправимся в студию, так что времени для сочинения вагон. Но мы сделали это намеренно, потому что не хотим никуда спешить»















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