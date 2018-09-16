AMON AMARTH выпустят концертный релиз

Шведские металлисты AMON AMARTH в ноябре выпустят новый концертный релиз "The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The Storm" в виде DVD и Blu-Ray. В издание войдут документальный фильм и съёмка выступления группы на фестивале Summer Breeze в Динекльсбюле, Германия, в 2017 году.
Кроме того, группа работает над материалом для следующего альбома, выход которого предварительно назначен на начало 2019 года. Эта работа станет дебютной для барабанщика Йоке Валльгрена, который присоединился к AMON AMARTH более двух лет назад.
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