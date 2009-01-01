19 сен 2018



Mille Petrozza ( KREATOR ) об образе жизни в турах: «Теперь только йога, здоровая еда и вегетарианство» В недавнем интервью для Rauta фронтмен KREATOR Mille Petrozza ответил на вопрос о том, как он поддерживает свой энергетический уровень, учитывая, что ему уже не 25 лет: «Я думаю, что музыка сохраняет вас молодым и бодрым. И я дисциплинирован в том, что касается отравления тела, и я больше этого не делаю. Я травил себя, когда был очень молод. А теперь только йога, здоровое питание и вегетарианство. Я хочу продолжать заниматься этим до тех пор, пока не стану старым. Наверное, в этом ключ — просто попытайтесь сосредоточиться, сосредоточьтесь на том, что важно. И для меня, чем старше я становлюсь, тем яснее становится, что причина, по которой я начинал всё это, была музыка, а не плохое обращение со своим телом, и не то, что было вредным, и не злоупотребления на вечеринках, а просто фокусировка на музыке. И для меня это всегда было самым весёлым во всем этом. Так что я абсолютно счастлив».



Как говорят Petrozza и другие исполнители, ездящие в турне, быть музыкантом и поддерживать здоровый образ жизни — это несовместимые понятия: проводить дни в автобусе, жить на чемоданах и останавливаться в отелях — это значит, что для того, чтобы оставаться здоровым, нужно постоянно бороться. Тем не менее, Mille неохотно навязывает свой образ жизни некоторым из его более младших коллег.



«Вы должны понять это сами, — сказал он. — Я не собираюсь говорить: "Сделай то или это". Все могут делать то, что хотят, — это моя философия. Просто выходите, делайте что-нибудь и узнавайте сами. Вы можете подумать, что... Когда вы молоды, вы считаете себя непобедимыми — вы сильны, и вы можете употреблять наркотики, и вы можете пить всё, что угодно. А как только вы становитесь старше, вы чувствуете, что-то типа: "Мужик, это того не стоит". Когда я пью, у меня похмелье на следующий день, так что два дня пропадают. [Смеётся] И ты такой: "Нет". [Смеётся] Делай всё, что хочешь, но будь осторожен. Я не хочу проповедовать, я не хочу навязывать свой образ жизни другим людям».















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