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SINNER продлили контракт с AFM Records SINNER объявили о продлении контракта с лейблом AFM Records на выпуск следующего студийного альбома.



Это стало логичным шагом после успеха последней на сегодняшний день работы SINNER "Tequila Suicide" с попаданием в Top 50 немецких чартов.



Mat Sinner: «Благодарю команду AFM Records за доверие и партнёрство. Мы очень рады и готовы продолжить наше сотрудничество! Для нас было огромным удовольствием сочинить, записать и представить в туре материал "Tequila Suicide," что мы с нетерпением ждём нашей следующей музыкальной кампании!»







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