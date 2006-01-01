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*Sinner*



18 сен 2018 : 		 SINNER продлили контракт с AFM Records

27 мар 2017 : 		 Новое видео SINNER

25 фев 2017 : 		 Новое видео SINNER

4 фев 2017 : 		 Видео с текстом от SINNER

29 янв 2017 : 		 Новый альбом SINNER выйдет весной

14 дек 2015 : 		 SINNER работают над новым материалом

25 авг 2013 : 		 Новое видео SINNER

16 авг 2013 : 		 Видео с текстом от SINNER

30 июл 2013 : 		 Трейлер нового релиза SINNER

16 июл 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза SINNER

29 окт 2012 : 		 SINNER перезапишут старые песни

9 сен 2011 : 		 Семплы с нового альбома SINNER

31 авг 2011 : 		 Новая песня SINNER

13 авг 2011 : 		 Новое видео SINNER

29 июл 2011 : 		 EPK от SINNER

23 июл 2011 : 		 Трейлер нового альбома SINNER

11 июл 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SINNER

10 фев 2011 : 		 SINNER возвращается в новом составе и с новым альбомом

29 май 2009 : 		 Подробности о переиздании альбомов SINNER

12 мар 2009 : 		 SINNER подтвердили шоу в Москве

4 сен 2008 : 		 SINNER: видео "Revolution" в сети

7 июл 2008 : 		 SINNER: трек-лист нового альбома

25 апр 2008 : 		 SINNER завершили запись нового альбома

20 апр 2008 : 		 SINNER в студии

10 янв 2007 : 		 SINNER: Видеоклип "Diary Of Evil" в сети

21 ноя 2006 : 		 Подробности о новом альбоме SINNER

4 ноя 2006 : 		 SINNER представили нового гитариста

23 окт 2006 : 		 SINNER снимут видео "Diary Of Evil"

11 сен 2006 : 		 SINNER: Подробности о записи нового альбома

27 май 2006 : 		 SINNER возвращаются к активной жизни

22 янв 2003 : 		 Чат с SINNER

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SINNER продлили контракт с AFM Records

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SINNER объявили о продлении контракта с лейблом AFM Records на выпуск следующего студийного альбома.

Это стало логичным шагом после успеха последней на сегодняшний день работы SINNER "Tequila Suicide" с попаданием в Top 50 немецких чартов.

Mat Sinner: «Благодарю команду AFM Records за доверие и партнёрство. Мы очень рады и готовы продолжить наше сотрудничество! Для нас было огромным удовольствием сочинить, записать и представить в туре материал "Tequila Suicide," что мы с нетерпением ждём нашей следующей музыкальной кампании!»




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