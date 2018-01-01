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*Henry Derek Elis*



19 сен 2018 : 		 Вокалист ACT OF DEFIANCE/Ex-SCAR THE MARTYR выпускает сольную работу

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Вокалист ACT OF DEFIANCE/Ex-SCAR THE MARTYR выпускает сольную работу

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Henry Derek Elis (a.k.a. Henry Derek Bonner; ACT OF DEFIANCE, SCAR THE MARTYR), при поддержке Aubrey Richmond и John Schreffler Jr. (Shooter Jennings), Jarboe (SWANS), Tara Vanflower (LYCIA), Neal Tiemann (DEVILDRIVER) и других записал первый сольный альбом "The Devil Is My Friend", трейлер к которому доступен ниже. Выход диска намечен на 26 октября.

01. No Skin

02. The Devil Is My Friend

03. What's Left of Us

04. Sing For The Dead Man

05. Weeping Willow

06. Corpse Carver

07. If It's Not Too Late

08. Only Bones

09. M.O.M.

10. Graveyard Country Blues



ACT OF DEFIANCE/Ex-SCAR THE MARTYR Singer HENRY DEREK ELIS To Release 'The Devil Is My Friend' Solo Album






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