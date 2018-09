сегодня



Вокалист ACT OF DEFIANCE/Ex-SCAR THE MARTYR выпускает сольную работу Henry Derek Elis (a.k.a. Henry Derek Bonner; ACT OF DEFIANCE, SCAR THE MARTYR), при поддержке Aubrey Richmond и John Schreffler Jr. (Shooter Jennings), Jarboe (SWANS), Tara Vanflower (LYCIA), Neal Tiemann (DEVILDRIVER) и других записал первый сольный альбом "The Devil Is My Friend", трейлер к которому доступен ниже. Выход диска намечен на 26 октября.



01. No Skin



02. The Devil Is My Friend



03. What's Left of Us



04. Sing For The Dead Man



05. Weeping Willow



06. Corpse Carver



07. If It's Not Too Late



08. Only Bones



09. M.O.M.



10. Graveyard Country Blues



















+0 -0









просмотров: 51