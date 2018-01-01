Вокалист ACT OF DEFIANCE/Ex-SCAR THE MARTYR выпускает сольную работу
Henry Derek Elis (a.k.a. Henry Derek Bonner; ACT OF DEFIANCE, SCAR THE MARTYR), при поддержке Aubrey Richmond и John Schreffler Jr. (Shooter Jennings), Jarboe (SWANS), Tara Vanflower (LYCIA), Neal Tiemann (DEVILDRIVER) и других записал первый сольный альбом "The Devil Is My Friend", трейлер к которому доступен ниже. Выход диска намечен на 26 октября.
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