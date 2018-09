сегодня



Новый альбом KORN выйдет в марте следующего года Барабанщик KORN Ray Luzier сообщил, что выход нового альбома группы запланирован на март 2019 года.



В интервью он сказал: «Мы сейчас активно работаем над новым альбомом KORN, и я начну записывать барабанные партии для него, когда доберусь до Нэшвилла — мы почти закончили стадию демо-записи».



Он заявил, что альбом появится в продаже в марте, а продюсер Nick Raskulinecz, который работал над "The Serenity Of Suffering", снова возглавляет проект.



В беседе с Metal Hammer летом фронтмен KORN Jonathan Davis рассказал о готовящемся материале следующее: «Я послушал кучу материала. Были и действительно хорошие идеи, по-настоящему крутые грувы. Процесс не начнётся, пока я не доберусь до места и не соберу всю эту хрень вместе с аранжировками и не положу на это свой вокал.



Они работают с разными продюсерами, и мы собираемся записать альбом, посмотрим — я очень воодушевлён.



Я больше впечатлён [этим материалом], чем тем, что был на "The Serenity Of Suffering"».







