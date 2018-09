сегодня



Музыканты KIX о переиздании альбома 21 сентября в честь 30-летия состоялся выход переизданной версии альбома KIX, "Blow My Fuse" — в новом видео музыканты рассказывают о том, как проходил процесс переноса оригинальных аналоговых записей и пересведение и ремастирование материала для "Fuse 30 Reblown":



Disc 1 - "Blow My Fuse" remixed and remastered By Beau Hill:



01. Red Lite, Green Lite, TNT



02. Get It While It's Hot



03. No Ring Around Rosie



04. Don't Close Your Eyes



05. She Dropped Me The Bomb



06. Cold Blood



07. Piece Of The Pie



08. Boomerang



09. Blow My Fuse



10. Dirty Boys





Disc 2 - Demos:



01. Red Lite, Green Lite, TNT (Demo recording, 6/20/86)



02. Get It While It's Hot (Demo recording, 11/10/86)



03. No Ring Around Rosie (Demo recording, 1987)



04. Don't Close Your Eyes (Demo recording, 11/25/86)



05. She Dropped Me The Bomb (Demo recording, 6/20/86



06. Cold Blood (Demo recording, 3/21/87



07. Piece Of The Pie (Demo recording, 6/20/86)



08. Boomerang (Demo recording, 3/4/84)



09. Blow My Fuse (Demo recording, 9/5/86)



10. Dirty Boys (Demo recording, 11/10/86)



















