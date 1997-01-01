Музыканты KIX о переиздании альбома

21 сентября в честь 30-летия состоялся выход переизданной версии альбома KIX, "Blow My Fuse" — в новом видео музыканты рассказывают о том, как проходил процесс переноса оригинальных аналоговых записей и пересведение и ремастирование материала для "Fuse 30 Reblown":
Disc 1 - "Blow My Fuse" remixed and remastered By Beau Hill:
01. Red Lite, Green Lite, TNT
02. Get It While It's Hot
03. No Ring Around Rosie
04. Don't Close Your Eyes
05. She Dropped Me The Bomb
06. Cold Blood
07. Piece Of The Pie
08. Boomerang
09. Blow My Fuse
10. Dirty Boys
Disc 2 - Demos:
01. Red Lite, Green Lite, TNT (Demo recording, 6/20/86)
02. Get It While It's Hot (Demo recording, 11/10/86)
03. No Ring Around Rosie (Demo recording, 1987)
04. Don't Close Your Eyes (Demo recording, 11/25/86)
05. She Dropped Me The Bomb (Demo recording, 6/20/86
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).