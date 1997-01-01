Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад» [123]
*Барабанщик SATYRICON считает, что будущее за строгим вегетарианством [24]
*MICHAEL SCHENKER: «UFO и SCORPIONS просто дурачат народ объявлениями о... [22]
*WOLF HOFFMANN: «Я много размышлял о решении Udo исполнять сет из песен... [20]
*Из группы U.D.O. уходит басист [19]
*
[= ||| все новости группы



*Kix*



25 сен 2018 : 		 Музыканты KIX о переиздании альбома

10 май 2018 : 		 KIX отметят юбилей осенью

16 апр 2017 : 		 Гитарист KIX отправлен на лечение

27 мар 2017 : 		 Гитарист KIX найден в «странном состоянии»

20 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD KIX

9 сен 2016 : 		 Концертный релиз KIX выйдет осенью

24 дек 2015 : 		 Гитарист KIX прошёл курс лечения

10 авг 2014 : 		 Новый альбом KIX доступен для прослушивания

27 июн 2014 : 		 Видео с текстом от KIX

19 июн 2014 : 		 Новый альбом KIX выйдет в августе

18 апр 2014 : 		 KIX на LOUD & PROUD RECORDS

3 июн 2013 : 		 KIX ведут подготовительные работы

8 авг 2012 : 		 KIX на FRONTIERS RECORDS

| - |
|||| сегодня

Музыканты KIX о переиздании альбома

*
zoom
*
* *
21 сентября в честь 30-летия состоялся выход переизданной версии альбома KIX, "Blow My Fuse" — в новом видео музыканты рассказывают о том, как проходил процесс переноса оригинальных аналоговых записей и пересведение и ремастирование материала для "Fuse 30 Reblown":

Disc 1 - "Blow My Fuse" remixed and remastered By Beau Hill:

01. Red Lite, Green Lite, TNT

02. Get It While It's Hot

03. No Ring Around Rosie

04. Don't Close Your Eyes

05. She Dropped Me The Bomb

06. Cold Blood

07. Piece Of The Pie

08. Boomerang

09. Blow My Fuse

10. Dirty Boys


Disc 2 - Demos:

01. Red Lite, Green Lite, TNT (Demo recording, 6/20/86)

02. Get It While It's Hot (Demo recording, 11/10/86)

03. No Ring Around Rosie (Demo recording, 1987)

04. Don't Close Your Eyes (Demo recording, 11/25/86)

05. She Dropped Me The Bomb (Demo recording, 6/20/86

06. Cold Blood (Demo recording, 3/21/87

07. Piece Of The Pie (Demo recording, 6/20/86)

08. Boomerang (Demo recording, 3/4/84)

09. Blow My Fuse (Demo recording, 9/5/86)

10. Dirty Boys (Demo recording, 11/10/86)



KIX Members Discuss Transferring 'Blow My Fuse' Original Analog Tapes To Digital For 'Fuse 30 Reblown' (Video)






Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 208

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Van Canto Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,63600420951843    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом