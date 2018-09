сегодня



K.K. DOWNING: «Я никогда особо не ладил с GLENN'ом TIPTON'ом» В недавнем интервью The Guardian бывший гитарист JUDAS PRIEST Ken "K.K." Downing сообщил, что отправил своим бывшим коллегам два письма более семи лет назад, когда решил уйти из легендарной хэви-металлической группы. Первое описывается в статье как «изящная выходная нота, подразумевающая плавный отход от музыки», а второе — «более злобный вариант, в котором изложены все разочарования».



Downing сообщил Guardian, что он считает, что второе письмо было «ключевой причиной», по которой его не пригласили присоединиться к PRIEST после решения Glenn'а Tipton'а отойти от активных дел в связи с болезнью Паркинсона.



К. К., который продвигает свою недавно выпущенную автобиографию "Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest", также рассказал, что другие участники PRIEST попытались отстранить его от нынешней должности соруководителя PRIEST, от чего он не хочет отказываться.



Несмотря на размолвку, Downing надеется, что он и другие участники смогут восстановить свои отношения, пока не стало слишком поздно.



«Если со мной что-то случится, хотелось бы думать, что они придут на мои похороны, и наоборот. Никогда не знаешь, что произойдёт».



К. К. объявил о своем уходе из PRIEST в апреле 2011 года. С тех пор его заменил Richie Faulkner, который когда-то был гитаристом бэк-группы Lauren Harris, дочери басиста IRON MAIDEN Steve'a Harris'a.



Downing назвал Faulkner'a своим «клоном» и добавил, что он «никогда особо не ладил с Tipton'ом. Очень быстро я был полностью осведомлён об ограниченных условиях, на основании которых он действовал, — написал К. К. в своей книге. — Если бы вы хотели с ним контактировать, то это было бы полностью на его условиях и никак иначе».



"Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest" была выпущена 18 сентября на Da Capo Press. Книга была написана в соавторстве с шотландским автором и журналистом Марком Эглинтоном, чьи предыдущие коллаборации включают "Official Truth, 101 Proof" Rex'a Brown'a и "Confessions Of A Heretic" лидера BEHEMOTH Adam'a "Nergal" Darski.















