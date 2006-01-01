19 сен 2018



Барабанщик SATYRICON считает, что будущее за строгим вегетарианством Барабанщик Kjetil-Vidar "Frost" Haraldstad из норвежской группы SATYRICON дал интервью для Canal Metal, в котором рассказал о хорошей еде и недавнем переходе на вегетарианскую диету. Он сказал: «Если вы начали ценить высокое качество в искусстве, например в музыке или чём-то ещё, не так уж и плохо, что вы будете искать то же самое в других областях жизни. Поэтому я ищу это в еде, которую я ем. Я имею в виду, что не прошу высококачественных продуктов, которые просто сносят мне крышу всё время, но всякий раз, когда есть особый случай, я считаю, это важно. Но я до сих пор не ем дерьмо — я по большей части веган сейчас. Я понял, что за этим будущее. Итак, мой прогноз: через 10 лет мир будет совершенно иным в отношении пищи и даже качества пищи».



Frost также заявил, что переход на вегетарианскую диету помог ему стать более продуктивным в SATYRICON:



«В какой-то момент я понял, что дело не в политике, а в понимании того, как ты работаешь. Если я провожу много времени, пытаясь улучшить своё тело, когда я репетирую, записываю или играю вживую, почему, чёрт возьми, я не должен сфокусироваться на здоровье по части питания, потому что это имеет большое значение — питание оказывает серьёзное влияние. И тогда качество, на самом деле, приобретает другое значение, потому что высокое качество означает, что оно имеет высокую питательную ценность — например, что вы не едите что-то, что отвлекает вас от ваших целей, это помогает вам достичь их. Думаю, что это действительно имеет значение. И, как я уже сказал, когда я понял, я просто не мог притворяться, что это не имеет значения, и я убедился, что то, к чему я и многие другие пришли, к такому же выводу придёт большинство людей в обозримом будущем — я в этом уверен».



Веганская диета подразумевает исключение всех продуктов животного происхождения из вашего рациона — это касается мяса, рыбы, птицы, молочных продуктов и яиц.















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