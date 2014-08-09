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Профессиональное видео с концерта METALLICA METALLICA опубликовали профессиональное видео на песню "Atlas, Rise!", исполненную на концерте, состоявшемся 11 сентября в Sioux Falls, Южная Дакота, США. Видео доступно для просмотра ниже.



















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