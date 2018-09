сегодня



MINISTRY опубликовали видеоряд к песне "AmeriKKKa" Видеоряд к песне MINISTRY "AmeriKKKa", вошедшей в альбом "AmeriKKKant", выпущенный 9 марта на Nuclear Blast, можно увидеть ниже.



Трек-лист альбома:



01. I Know Words

02. Twilight Zone

03. Victims Of A Clown

04. TV5/4Chan

05. We're Tired Of It

06. Wargasm

07. Antifa

08. Game Over

09. AmeriKKKa















+0 -1









просмотров: 498