У пятилетней дочки вокалиста MY DYING BRIDE был обнаружен рак Вокалист MY DYING BRIDE Aaron Stainthorpe развеял множество слухов о распаде группы, опубликовав на официальной Facebook-странице коллектива следующее сообщение:



«Многие из вас задавались вопросом, что случилось с группой с тех пор, как мы отменили все наши концерты в конце 2017 года. Хорошо, вот ответ на этот вопрос.



В сентябре 2017 года у моей прекрасной маленькой дочери, которой всего пять лет, диагностировали рак. Это событие опустошило всю семью, а также близких друзей и, конечно, всех участников MY DYING BRIDE и связанных с ними коллег. Чёрная дыра беспокойства и паники открылась передо мной, и я боялся того, что должно было произойти. Ужас, окружающий эту страшную болезнь, реален, жесток и неумолим.



Был начат очень разрушительный, ядовитый, но очень необходимый процесс химиотерапии, и через некоторое время хирургическим способом была удалена основная часть опухоли, но она стала распространяться. В начале 2018 года была необходима вторая серьёзная операция, чтобы окончательно избавиться от видимой массы, но клетки всё еще были в её теле, поэтому была проведена радиотерапия для их уничтожения. Побочные эффекты химиотерапии и радиотерапии превратили её в сломанную и жалкую малютку, и моё сердце болело как никогда раньше. Как отец глубоко больного ребенка я был на грани полного краха.



После худшего года нашей жизни и стресса, который не передать словами, мы были одарены новостью, которую многие никогда не получают: она чиста. Она победила одно из самых жестоких и безжалостных Божьих творений.



Несмотря на этот положительный результат, будут годы тестов и потенциальных осложнений, которые могут привести к возвращению в больницу. Я буду бояться за неё каждый день до конца своей жизни и надеяться, что когда я наконец окажусь в могиле, она будет сильной и решительной женщиной.



Мы действительно должны поблагодарить замечательных людей в детской больнице NHS в Лидсе за всё, что они сделали, а также Candlelighters — детский благотворительный фонд по борьбе с раком, за их бесконечную и невероятную поддержку.



Группа взяла небольшой перерыв в работе из-за разрушительной новости, но постепенно начала набирать силы и приступила к работе над следующим альбомом, которая, к счастью, и об этом мы уже можем вам сообщить, уже идёт полным ходом. Я ещё не участвовал в сочинении материала, но на неделе вернусь в группу с пером в руках, заново сфокусированным и полным желания выполнить свою роль вокалиста и мастера слова этой замечательной группы. Мы вернулись!»











