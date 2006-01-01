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*My Dying Bride*



25 сен 2018 : 		 У пятилетней дочки вокалиста MY DYING BRIDE был обнаружен рак

27 окт 2017 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE опровергает слухи о распаде

10 мар 2017 : 		 Концертное видео MY DYING BRIDE

2 мар 2017 : 		 MY DYING BRIDE подписались на NUCLEAR BLAST

23 фев 2017 : 		 Вышло переиздание MY DYING BRIDE

16 окт 2016 : 		 MY DYING BRIDE отметят юбилей особым релизом

6 май 2016 : 		 EP MY DYING BRIDE выйдет на виниле

14 сен 2015 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

18 июл 2015 : 		 Новая песня MY DYING BRIDE

25 июн 2015 : 		 Новый альбом MY DYING BRIDE выйдет в сентябре

11 июн 2014 : 		 MY DYING BRIDE сменили гитариста

11 ноя 2013 : 		 Первый альбом MY DYING BRIDE будет переиздан на виниле

2 ноя 2013 : 		 Видео с выступления MY DYING BRIDE

10 май 2013 : 		 Новая песня MY DYING BRIDE

3 май 2013 : 		 Семплы новых песен MY DYING BRIDE

28 мар 2013 : 		 Новый ЕР MY DYING BRIDE выйдет в мае

31 янв 2013 : 		 MY DYING BRIDE заканчивают работу над ЕР

2 янв 2013 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

21 ноя 2012 : 		 MY DYING BRIDE выпустят ЕР в апреле

18 окт 2012 : 		 Трейлер к документальному фильму о новом альбоме MY DYING BRIDE

17 окт 2012 : 		 Четыре новые песни MY DYING BRIDE

4 окт 2012 : 		 Новая песня MY DYING BRIDE

11 сен 2012 : 		 MY DYING BRIDE открыли минисайт

25 авг 2012 : 		 Новая песня MY DYING BRIDE

27 июл 2012 : 		 Новый альбом MY DYING BRIDE выйдет в октябре

3 апр 2012 : 		 MY DYING BRIDE начали работу над новым альбомом

23 ноя 2011 : 		 Автограф-сессия MY DYING BRIDE

8 ноя 2011 : 		 MY DYING BRIDE о предстоящих концертах в России

14 окт 2011 : 		 MY DYING BRIDE открыли специальный сайт

7 сен 2011 : 		 MY DYING BRIDE выпустят новый миньон в ноябре

31 июл 2011 : 		 MY DYING BRIDE выпустят ЕР

7 май 2011 : 		 MY DYING BRIDE запустили мини-сайт

23 апр 2011 : 		 Детали делюкс-издания MY DYING BRIDE"Evinta"

8 апр 2011 : 		 Трек-лист новой компиляции MY DYING BRIDE

4 апр 2011 : 		 В мае выйдет юбилейная коллекция MY DYING BRIDE “Evinta”

14 окт 2010 : 		 Раритеты от MY DYING BRIDE

27 авг 2010 : 		 MY DYING BRIDE выпустят коллекцию, приуроченную к 20-му юбилею группы

3 июн 2010 : 		 Ударник AKERCOCKE примет участие в летних концертах MY DYING BRIDE

23 ноя 2009 : 		 Доступны видео MY DYING BRIDE

13 ноя 2009 : 		 Концертное видео MY DYING BRIDE

10 окт 2009 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

4 окт 2009 : 		 Обложка нового ЕР MY DYING BRIDE

29 авг 2009 : 		 Детали нового ЕР MY DYING BRIDE

10 авг 2009 : 		 MY DYING BRIDE записывают новый ЕР

10 июн 2009 : 		 MY DYING BRIDE расстались с клавишницей

26 май 2009 : 		 Альбом MY DYING BRIDE на виниле

30 мар 2009 : 		 MY DYING BRIDE подтвердили даты европейских концертов

13 фев 2009 : 		 MY DYING BRIDE: семплы с нового альбома

26 янв 2009 : 		 Обложка нового альбома MY DYING BRIDE

17 ноя 2008 : 		 Название и треклист нового альбома MY DYING BRIDE

27 окт 2008 : 		 Фронтмен MY DYING BRIDE рассказывает о новом альбоме

30 июн 2008 : 		 MY DYING BRIDE анонсировали новую клавишницу

17 май 2008 : 		 MY DYING BRIDE подписали новый контракт с Peaceville Records

28 апр 2008 : 		 Видеоинтервью с гитаристом MY DYING BRIDE в сети

11 апр 2008 : 		 MY DYING BRIDE: 'An Ode To Woe' выйдет в апреле

26 мар 2008 : 		 MY DYING BRIDE начинают работу над новым альбомом

10 мар 2007 : 		 MY DYING BRIDE: фото группы в новом составе

7 мар 2007 : 		 MY DYING BRIDE представили замены барабанщика и басиста

11 янв 2007 : 		 Редкое видео MY DYING BRIDE в сети

3 окт 2006 : 		 Из MY DYING BRIDE ушел ударник

26 сен 2006 : 		 Новый альбом MY DYING BRIDE выйдет в США в конце октября

25 сен 2006 : 		 Видео MY DYING BRIDE "Deeper Down" в сети

10 сен 2006 : 		 MY DYING BRIDE: Новый альбом в октябре

21 авг 2006 : 		 Подробности о новом альбоме MY DYING BRIDE

16 авг 2006 : 		 Басист MY DYING BRIDE о новом альбоме группы

12 май 2006 : 		 MY DYING BRIDE работают над записью нового альбома

20 фев 2006 : 		 MY DYING BRIDE отправятся в студию весной

31 июл 2005 : 		 MY DYING BRIDE выпустят DVD в августе

15 апр 2005 : 		 MY DYING BRIDE: скриншоты нового клипа

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У пятилетней дочки вокалиста MY DYING BRIDE был обнаружен рак

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Вокалист MY DYING BRIDE Aaron Stainthorpe развеял множество слухов о распаде группы, опубликовав на официальной Facebook-странице коллектива следующее сообщение:

«Многие из вас задавались вопросом, что случилось с группой с тех пор, как мы отменили все наши концерты в конце 2017 года. Хорошо, вот ответ на этот вопрос.

В сентябре 2017 года у моей прекрасной маленькой дочери, которой всего пять лет, диагностировали рак. Это событие опустошило всю семью, а также близких друзей и, конечно, всех участников MY DYING BRIDE и связанных с ними коллег. Чёрная дыра беспокойства и паники открылась передо мной, и я боялся того, что должно было произойти. Ужас, окружающий эту страшную болезнь, реален, жесток и неумолим.

Был начат очень разрушительный, ядовитый, но очень необходимый процесс химиотерапии, и через некоторое время хирургическим способом была удалена основная часть опухоли, но она стала распространяться. В начале 2018 года была необходима вторая серьёзная операция, чтобы окончательно избавиться от видимой массы, но клетки всё еще были в её теле, поэтому была проведена радиотерапия для их уничтожения. Побочные эффекты химиотерапии и радиотерапии превратили её в сломанную и жалкую малютку, и моё сердце болело как никогда раньше. Как отец глубоко больного ребенка я был на грани полного краха.

После худшего года нашей жизни и стресса, который не передать словами, мы были одарены новостью, которую многие никогда не получают: она чиста. Она победила одно из самых жестоких и безжалостных Божьих творений.

Несмотря на этот положительный результат, будут годы тестов и потенциальных осложнений, которые могут привести к возвращению в больницу. Я буду бояться за неё каждый день до конца своей жизни и надеяться, что когда я наконец окажусь в могиле, она будет сильной и решительной женщиной.

Мы действительно должны поблагодарить замечательных людей в детской больнице NHS в Лидсе за всё, что они сделали, а также Candlelighters — детский благотворительный фонд по борьбе с раком, за их бесконечную и невероятную поддержку.

Группа взяла небольшой перерыв в работе из-за разрушительной новости, но постепенно начала набирать силы и приступила к работе над следующим альбомом, которая, к счастью, и об этом мы уже можем вам сообщить, уже идёт полным ходом. Я ещё не участвовал в сочинении материала, но на неделе вернусь в группу с пером в руках, заново сфокусированным и полным желания выполнить свою роль вокалиста и мастера слова этой замечательной группы. Мы вернулись!»



MY DYING BRIDE Singer Opens Up About 5-Year-Old Daughter



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