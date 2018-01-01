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SACROSANCT готовят новый материал
Группа SACROSANCT, основанная бывшим гитаристом PESTILENCE Randy Meinhard'ом, заключила соглашение с лейблом ROAR! Rock Of Angels Records. SACROSANCT вернулись к активной деятельности после 25-летнего перерыва.
Недавно в состав группы вошёл Kees Harrison (ранее в SPHERE OF SOULS). Полный состав выглядит следующим образом:
Richard F. Hesselink — вокал;
Randy Meinhard (ex-PESTILENCE) — гитара;
Christian Göwert — гитара;
Kees Harrison (ex-SPHERE OF SOULS) — бас;
Jonas Schütz — барабаны.
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