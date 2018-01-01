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*Sacrosanct*



25 сен 2018 : 		 SACROSANCT готовят новый материал

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SACROSANCT готовят новый материал

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Группа SACROSANCT, основанная бывшим гитаристом PESTILENCE Randy Meinhard'ом, заключила соглашение с лейблом ROAR! Rock Of Angels Records. SACROSANCT вернулись к активной деятельности после 25-летнего перерыва.

Недавно в состав группы вошёл Kees Harrison (ранее в SPHERE OF SOULS). Полный состав выглядит следующим образом:

Richard F. Hesselink — вокал;

Randy Meinhard (ex-PESTILENCE) — гитара;

Christian Göwert — гитара;

Kees Harrison (ex-SPHERE OF SOULS) — бас;

Jonas Schütz — барабаны.



SACROSANCT Feat. Former PESTILENCE Guitarist RANDY MEINHARD: New Music On The Way



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