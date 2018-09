все новости группы







25 сен 2018 : SACROSANCT готовят новый материал



SACROSANCT готовят новый материал Группа SACROSANCT, основанная бывшим гитаристом PESTILENCE Randy Meinhard'ом, заключила соглашение с лейблом ROAR! Rock Of Angels Records. SACROSANCT вернулись к активной деятельности после 25-летнего перерыва.



Недавно в состав группы вошёл Kees Harrison (ранее в SPHERE OF SOULS). Полный состав выглядит следующим образом:



Richard F. Hesselink — вокал;



Randy Meinhard (ex-PESTILENCE) — гитара;



Christian Göwert — гитара;



Kees Harrison (ex-SPHERE OF SOULS) — бас;



Jonas Schütz — барабаны.











