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*Jim Peterik*



19 сен 2018 : 		 Основатель SURVIVOR выпускает сольную работу

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|||| 19 сен 2018

Основатель SURVIVOR выпускает сольную работу

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Frontiers Music Srl объявили о заключении контракта с основателем группы SURVIVOR, человек, стоявшим за успехом таких групп как THE IDES OF MARCH, PRIDE OF LIONS, тем, кто писал песни для THE BEACH BOYS, .38 SPECIAL, Sammy Hagar и многих других — Jim'ом Peterik'ом, новый альбом которого, "Winds Of Change", будет выпущен весной 2019 года. В записи этой работы принимали участие такие звезды как
Kevin Chalfant (ex-THE STORM), Matthew и Gunnar Nelson, Kelly Keagy (NIGHT RANGER), Lars Safsund and Robert Sall (WORK OF ART), Toby Hitchcock (PRIDE OF LIONS), Danny Vaughn (TYKETTO), Mike Reno (LOVERBOY), Kevin Cronin (REO SPEEDWAGON), Jason Scheff (ex-CHICAGO), а в качестве бонуса в диск будет включен ранее нереализованный трек с Джими Джеймисоном.



SURVIVOR Founder JIM PETERIK To Release New Album In 2019



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Gustaff
19 сен 2018, 20:59		Заслуженный дядька!


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