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Бывший вокалист GORGOROTH в GAAHLS WYRD Season Of Mist объявили о заключении контракта с норвежской экстрим-металл-группой GAAHLS WYRD, в состав которой входит бывший вокалист GORGOROTH GAAHL. За последние несколько месяцев группа вместе с Iver'ом Sandøy (ENSLAVED) завершила запись дебютного альбома, выход которого намечен на начало 2019 года.



«Для нас всегда было очень важно работать с теми, кто верит в нас, адекватно относится и понимает наше креативное и профессиональное видение. Season Of Mist сделали всё, чтобы мы ощущали себя у них как дома, и нам не терпится начать то, что, как мы надеемся, станет долгими и крепкими отношениями».



















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