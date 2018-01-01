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*Gaahls WYRD*



25 сен 2018 : 		 Бывший вокалист GORGOROTH в GAAHLS WYRD

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Бывший вокалист GORGOROTH в GAAHLS WYRD

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Season Of Mist объявили о заключении контракта с норвежской экстрим-металл-группой GAAHLS WYRD, в состав которой входит бывший вокалист GORGOROTH GAAHL. За последние несколько месяцев группа вместе с Iver'ом Sandøy (ENSLAVED) завершила запись дебютного альбома, выход которого намечен на начало 2019 года.

«Для нас всегда было очень важно работать с теми, кто верит в нас, адекватно относится и понимает наше креативное и профессиональное видение. Season Of Mist сделали всё, чтобы мы ощущали себя у них как дома, и нам не терпится начать то, что, как мы надеемся, станет долгими и крепкими отношениями».



Former GORGOROTH Frontman






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Carcharodon
25 сен 2018, 14:22		Ну при Галине у Горговрота были самые прогрессивные альбомы насколько это возможно для данной ОГП, тут надо смотреть.
Вообще Галине надо мутить проект со Снежком, потом их музло возьмут на вооружение радикальные ЛГБТшники и будут использовать для превращения нормальных людей в хелфордов.

Carcharodon
25 сен 2018, 14:23		Хотя Сизон оф мист же против содомии всякой, вон хороших Инквизишн же турнули за педофилию.


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