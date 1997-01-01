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*Master*



20 сен 2018 : 		 Новая песня MASTER

4 сен 2018 : 		 Новая песня MASTER

18 мар 2018 : 		 Новый альбом MASTER выйдет в этом году

14 фев 2016 : 		 Новое видео MASTER

21 дек 2015 : 		 Новое видео MASTER

7 ноя 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MASTER

21 сен 2013 : 		 Новый альбом MASTER доступен для прослушивания

11 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MASTER

15 май 2013 : 		 MASTER на FDA REKOTZ

23 апр 2013 : 		 Не издававшийся альбом MASTER выйдет в июне

17 мар 2013 : 		 Переиздание "Faith Is In Season" MASTER выйдет в апреле

5 июл 2012 : 		 Новые песни MASTER

4 фев 2012 : 		 Детали нового альбома MASTER

15 мар 2010 : 		 Новая песня MASTER

27 янв 2010 : 		 Трек-лист нового альбома MASTER

28 дек 2009 : 		 MASTER завершили запись нового альбома

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Новая песня MASTER

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"Stand Up And Be Counted", новая песня группы MASTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Vindictive Miscreant", выход которого запланирован на 28 ноября на Transcending Obscurity Records.

Трек-лист:

01. Vindictive Miscreant
02. Actions Speak Louder Than Words
03. Replaced
04. The Inner Strength Of The Demon
05. The Book
06. Engulfed In Paranoia
07. The Impossible Of Dreams
08. Stand Up And Be Counted



Listen To New MASTER Song








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