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MEGADETH пригласили на концерт президента Индонезии MEGADETH пригласили на свой концерт президента Индонезии Джоко Видодо, который пройдет в рамках фестиваля JogjaROCKarta 27 октября.



«Мы надеемся, что президент Джоко Видодо и и губернатор Ганжар Праново примут наше приглашение и посетят наше выступление двадцать седьмого октября. Нам не терпится выступить на JogjaROCKarta и встретится с каждым из вас!»

































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