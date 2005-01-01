Трейлер нового альбома SOULFLY

SOULFLY опубликовали трейлер к новому альбому "Rituals", выход которого намечен на 19 октября на Nuclear Blast Entertainment. Продюсером материала был Josh Wilbur, ранее работавший с LAMB OF GOD, GOJIRA, ALL THAT REMAINS и другими. За оформление отвечал Eliran Kantor (TESTAMENT, ICED EARTH, SODOM), а дополнительный дизайн для буклета сделал Marcelo Vasco (SLAYER, HATEBREED, KREATOR). В качестве гостей в записи принимали участие Randy Blythe (LAMB OF GOD) и Ross Dolan (IMMOLATION).
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