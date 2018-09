сегодня



Трейлер нового альбома THE OCEAN THE OCEAN опубликовали трейлер к первой части альбома "Phanerozoic", "Phanerozoic I: Palaeozoic", выход которой намечен на второе ноября на Metal Blade Records. Вторая часть будет выпущена в 2020 году:



“The Cambrian Explosion”

“Cambrian II: Eternal Recurrence”

“Ordovicium: The Glaciation Of Gondwana”

“Silurian: Age Of Sea Scorpions”

“Devonian: Nascent”

“The Carboniferous Rainforest Collapse”

“Permian: The Great Dying”

















