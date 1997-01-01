Трейлер нового альбома THE OCEAN

THE OCEAN опубликовали трейлер к первой части альбома "Phanerozoic", "Phanerozoic I: Palaeozoic", выход которой намечен на второе ноября на Metal Blade Records. Вторая часть будет выпущена в 2020 году:
“The Cambrian Explosion”
“Cambrian II: Eternal Recurrence”
“Ordovicium: The Glaciation Of Gondwana”
“Silurian: Age Of Sea Scorpions”
“Devonian: Nascent”
“The Carboniferous Rainforest Collapse”
“Permian: The Great Dying”
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).