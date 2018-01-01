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*Warkings*



20 сен 2018 : 		 Новое видео WARKINGS

21 авг 2018 : 		 WARKINGS на Napalm Records

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Новое видео WARKINGS

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"Gladiator", новое видео группы WARKINGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Reborn", выходящего 16 ноября на Napalm Records:

"Give Em War"
"Never Surrender"
"Hephaistos"
"Gladiator"
"Holy Storm"
"Battle Cry"
"Fire Falling Down"
"Sparta" (feat. The Butcher from Debauchery)
"The Last Battle"
"Die Flut" (Bonus Track)

WARKINGS Premier Music Video For First Single "Gladiator"; Debut Album Details Revealed







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КомментарииСкрыть/показать 1 )

MisterKiska
20 сен 2018, 03:20		Кому какую? Беру левую


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