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Новое видео WARKINGS
"Gladiator", новое видео группы WARKINGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Reborn", выходящего 16 ноября на Napalm Records:
"Give Em War"
"Never Surrender"
"Hephaistos"
"Gladiator"
"Holy Storm"
"Battle Cry"
"Fire Falling Down"
"Sparta" (feat. The Butcher from Debauchery)
"The Last Battle"
"Die Flut" (Bonus Track)
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MisterKiska
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