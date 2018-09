19 сен 2018



Рассказ об альбоме ABORTED Рассказ о лимитированной версии нового альбома ABORTED, "TerrorVision", выход которого намечен на 21 сентября, доступен ниже:



"Lasciate Ogne Speranza"

"TerrorVision"

"Farewell To The Flesh"

"Vespertine Decay"

"Squalor Opera"

"Visceral Despondency"

"Deep Red"

"Exquisite Covinous Drama"

"Altro Inferno"

"A Whore D’oeuvre Macabre"

"The Final Absolution"





















