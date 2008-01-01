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*Aborted*



19 сен 2018 : 		 Рассказ об альбоме ABORTED

6 сен 2018 : 		 Новое видео ABORTED

6 авг 2018 : 		 Видео с текстом от ABORTED

9 июл 2018 : 		 Новое видео ABORTED

29 июн 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ABORTED

2 май 2018 : 		 Новое видео ABORTED

2 июл 2017 : 		 Новое видео ABORTED

24 июн 2017 : 		 Новая песня ABORTED

13 июн 2017 : 		 Новый ЕР ABORTED выйдет летом

19 апр 2016 : 		 Новое видео ABORTED

9 апр 2016 : 		 Новое видео ABORTED

5 апр 2016 : 		 Видео с барабанными партиями нового трека ABORTED

9 мар 2016 : 		 Новая песня ABORTED

13 фев 2016 : 		 Новый альбом ABORTED выйдет в апреле

17 янв 2016 : 		 Видео с текстом от ABORTED

7 дек 2015 : 		 Новое видео ABORTED

11 ноя 2015 : 		 ABORTED выпустят новый ЕР

31 июл 2015 : 		 Видео с гитарным прохождением от ABORTED

5 мар 2015 : 		 Видео с гитарным прохождением от ABORTED

1 ноя 2014 : 		 Новое видео ABORTED

11 июл 2014 : 		 Новое видео ABORTED

29 апр 2014 : 		 Новый альбом ABORTED доступен для прослушивания

14 апр 2014 : 		 Видео с текстом от ABORTED

15 мар 2014 : 		 Новая песня ABORTED

4 мар 2014 : 		 ABORTED записали кавер-версию SEPULTURA

21 фев 2014 : 		 Новый альбом ABORTED выйдет в апреле

21 янв 2014 : 		 ABORTED приступили к записи

13 фев 2013 : 		 Новое видео ABORTED

11 янв 2013 : 		 Видео с текстом от ABORTED

9 янв 2013 : 		 ABORTED целиком исполнят "Goremageddon" на шести шоу

31 дек 2012 : 		 ABORTED целиком исполнят 'Goremageddon'

11 янв 2012 : 		 Новое видео ABORTED

22 дек 2011 : 		 Новая песня ABORTED

26 окт 2011 : 		 Новая песня ABORTED

19 окт 2011 : 		 Трейлер нового альбома ABORTED

21 сен 2011 : 		 Трек-лист нового альбома ABORTED

6 июл 2011 : 		 Участники ROTTEN SOUND, BENIGHTED на новом альбоме ABORTED

29 мар 2011 : 		 ABORTED начнут запись в июне

20 янв 2011 : 		 ABORTED: «Пока готовы 13 скелетов песен»

27 дек 2010 : 		 Подготовительная работа к записи нового альбома ABORTED начнётся на следующей неделе

12 май 2010 : 		 ABORTED сочиняют новый материал

22 дек 2009 : 		 Новая песня ABORTED

8 дек 2009 : 		 ABORTED представили новый состав

4 май 2009 : 		 Переиздание ABORTED

13 мар 2009 : 		 Участник ABORTED запустил новый проект

11 июн 2008 : 		 Новый альбом ABORTED в сети

4 июн 2008 : 		 Трейлер нового альбома ABORTED в сети

6 май 2008 : 		 Подробности о новом альбоме ABORTED

11 фев 2008 : 		 ABORTED готовятся к записи нового альбома

5 окт 2007 : 		 ABORTED начали работу над новым материалом

3 мар 2007 : 		 ABORTED нашли нового ударника

21 дек 2006 : 		 Новая композиция ABORTED в сети

24 окт 2006 : 		 ABORTED о новом составе и новом альбоме

4 сен 2006 : 		 ABORTED: Свежий DVD на подходе

14 июл 2006 : 		 ABORTED о своем новом альбоме

4 июн 2006 : 		 ABORTED о новом DVD и новом альбоме

24 фев 2006 : 		 ABORTED засядут в студию в октябре

5 янв 2006 : 		 Смена состава в ABORTED

6 сен 2005 : 		 Новое видео ABORTED

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Рассказ об альбоме ABORTED

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Рассказ о лимитированной версии нового альбома ABORTED, "TerrorVision", выход которого намечен на 21 сентября, доступен ниже:

"Lasciate Ogne Speranza"
"TerrorVision"
"Farewell To The Flesh"
"Vespertine Decay"
"Squalor Opera"
"Visceral Despondency"
"Deep Red"
"Exquisite Covinous Drama"
"Altro Inferno"
"A Whore D’oeuvre Macabre"
"The Final Absolution"

ABORTED - Unboxing Video For TerrorVision Limited Edition Box Set Posted









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