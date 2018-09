19 сен 2018



Дебютный альбом DREAM EVIL выйдет на виниле Девятого ноября на InnerWound Recordings состоится релиз виниловой версии дебютного альбома DREAM EVIL Dragonslayer (тираж составит 500 копий: 300 черных и 200 белых):



Side A

"Chasing The Dragon"

"In Flames You Burn"

"Save Us"

"Kingdom Of The Damned"

"The Prophecy"

"The Chosen Ones"



Side B

"Losing You"

"The 7th Day"

"Heavy Metal In The Night"

"H.M.J."

"Hail To The King"

"Outro"













