19 сен 2018



Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN, которое состоялось в августе 2017 года в рамках фестиваля Bloodstock Open Air, доступно ниже:



"The Ninth Wave"

"Welcome To Dying"

"Nightfall"

"The Script For My Requiem"

"Mordred's Song"

"Born In A Mourning Hall"

"Mirror Mirror"

"Bard's Song (In The Forest)"

"Valhalla"

















+0 -1









просмотров: 112