Видео с текстом от WRATH Американские трэшеры WRATH заключили соглашение с лейблом COMBAT RECORDS, на котором пятого октября состоится релиз нового альбома "Rage", продюсером которого был Chris Djuricic и WRATH, сведением занимался Bill Metoyer (SLAYER, SACRED REICH, HELSTAR), а за оформление отвечали Ipoet Poetra/Five Mlligrams и WRATH. В качестве специального гостя в записи кавер-версии хита MOTÖRHEAD "Ace Of Spades" принимал участие гитарист ARMORED SAINT Jeff Duncan:



01. Conflict



02. What You Crave



03. Draw Blood



04. Tension On High



05. My Rage



06. Feeding The Host



07. Clearing My Soul



08. Unholy Alliance



09. Mother's Hell



10. Ace Of Spades (feat. Jeff Duncan)



Официальное видео с текстом на композицию “Draw Blood” доступно ниже.

















