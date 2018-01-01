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*Tom Morello*



26 сен 2018 : 		 Кавер-версия AC/DC от TOM MORELLO

6 авг 2018 : 		 Новое видео TOM MORELLO

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Кавер-версия AC/DC от TOM MORELLO

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TOM MORELLO, гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE и PROPHETS OF RAGE, опубликовал собственную версию хита AC/DC "Dirty Deeds Done Dirt Cheap". Переработанная "Dirty Deeds" будет включена в протестную компиляцию "Appleseed's 21st Anniversary: Roots And Branches" лейбла Appleseed Recordings. В 57-трековый сборник также войдут песни Bruce'a Springsteen'a, Donovan'а, Pete'a Seeger'a, Joan Baez, Jackson'a Browne'a, Bonnie Raitt, Tim'a Robbins'a и других.



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