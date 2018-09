сегодня



Новое видео BRANT BJORK "Chocolatize", новое видео BRANT'а BJORK'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Mankind Woman", выпущенного 14 сентября на Heavy Psych Sounds Records.



Трек-лист:



"Chocolatize"

"Lazy Wizards"

"Charlie Gin"

"Mankind Woman"

"Pisces"

"Swagger & Sway"

"Somebody"

"Pretty Hairy"

"Brand New Old Times"

"1968"

"Nation Of Indica"



















+0 -0









просмотров: 23