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Новое видео SAXON "Predator", новое видео группы SAXON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Thunderbolt", в записи которого в качестве гостя принимал участие вокалист AMON AMARTH Johan Hegg.















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