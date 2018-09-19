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LED ZEPPELIN планируют запустить стриминговый сервис с архивными концертами Как сообщают LedZepNews, LED ZEPPELIN подали заявку на новый товарный знак "Led Zeppelin Experience", который будет использоваться в качестве названия для нового стримингового сервиса с архивными живыми выступлениями.



Заявка на новый товарный знак была подана в ведомство США по патентам и товарным знакам на этой неделе с целью «предоставления через глобальную компьютерную сеть нескачиваемой предварительно записанной музыки». В заявке упоминаются именно песни, исполненные вживую, а не студийные записи.



Согласно имеющейся информации, группа также владеет торговой маркой "Led Zeppelin Experience" в Европе, которая используется для использования на «верхней одежде, головных уборах, обуви и других предметах одежды».



Ранее в этом году сыну Джона Бонэма было предложено изменить название его группы JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EXPERIENCE из-за предстоящего использования этого названия в других целях, и теперь она называется JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EVENING.



9-го октября в продажу поступит "Led Zeppelin By Led Zeppelin" — первая и единственная официальная иллюстрированная книга группы. Это плод уникального сотрудничества между Джимми Пейджем, Робертом Плантом и Джоном Полом Джонсом, которые предоставили Reel Art Press неограниченный доступ к архиву LED ZEPPELIN.











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