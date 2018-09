сегодня



KISS едут в прощальный тур В ходе участия в финале тринадцатого сезона "America's Got Talent", KISS подтвердили, что их прощальный тру, получивший название "One Last Kiss: End Of The Road World Tour", стартует в 2019.



Paul Stanley: «Это будет наш последний тур. Это будет самый взрывное, грандиозное шоу из всех, что мы делали. Тем, кто нас любят, стоит прийти и посмотреть. А если вы никогда нас не видели, то момент самый что ни на есть подходящий. Это будет ШОУ!»



Группа также добавила в своем официальном заявлении:



«Все, что мы построили и все, что мы завоевали за последние четыре десятилетия, никогда бы не произошло без миллионов людей во всем мире, которые заполняли клубы, арены и стадионы за эти годы. Это будет величайший праздник для тех, кто нас видел, и последний шанс для тех, кто не видел. KISS Army, мы прощаемся в нашем последнем туре с нашим самым грандиозным шоу, и мы уйдем так же, как пришли... непримиримыми и неудержимыми»



Ранее Simmons сообщил шведской газете Expressen, что следующий тур KISS продлится три года. Назвав его "самым захватывающим туром в истории группы", басист/вокалист добавил, что тур будет пройдет "всех континентах".



















