сегодня



K.K. DOWNING: «Я могу играть "Sinner" лучше нынешнего гитариста JUDAS PRIEST » Бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. DOWNING вновь отверг объяснения басиста группы, Ian'a Hill'a, о том, почему его не пригласили в группу.



В интервью Backstage Axxess Hill сказал, что мысли возвращать в группу K.K. даже не было:



«Когда он ушёл, мы взяли Richie, и он играл как раз партии Ken'a. Ну правда, Ken, и что ему делать-то? Стоять рядом со мной и играть партии Glenn'a? Это не его работа, если понимаете, к чему я веду, она должна быть вакантной. Это Glenn. Glenn и Ken — два прекрасных гитариста, каждый совершенно разного стиля и звучания, и для Ken'a играть партии Glenn'a... Это неправильно. Мы никогда не рассматривали Ken'a для подобной замены».



В интервью Please Kill Me Downing озвучил свою версию, почему к нему не обратились:



«Я гитарист, Richie гитарист. Мы прекрасно понимаем, что на самом деле должно быть. Я занимаю своё место, а Richie идёт на место Glenn'a, и мы вновь превращаемся в JUDAS PRIEST. И Richie не должен играть "Sinner", потому что я это делаю лучше него... Потому что я оригинальный участник. Richie делает отличную работу, но я могу играть и исполнять лучше его. Так будет лучше для зрителей, потому что они помнят, что я это делал на всех концертах на протяжении десятилетий. Для них было бы лучше видеть исполняющего меня, а не Richie.



Вы можете увидеть меня и Richie работающими бок о бок и исполняющими всё настолько круто, что я уверен, что всё бы звучало как в последний раз на каждом шоу. Так могло бы быть, да. Ребята сейчас в туре по США с DEEP PURPLE и потом поедут с Ozzy в следующем году. Вот пока так. Но это было самое серьёзное, что я слышал от Ian'a. Будет ли мне интересно вернуться туда и попросить Richie сыграть мои партии, пока я играю за Glenn'a? Простите, но ответ отрицательный. Andy [Sneap, который заменит Tipton'a в текущем туре] великолепен. Я считаю его другом, и я был в его студии, и он замечательный. Но даже если это случится, люди захотят увидеть, как Andy играет партии Glenn'a или они захотят увидеть меня?



Люди хотят вновь пережить то, что было. Я совершенно не изменился. Когда я иду посмотреть на группу сейчас, будь то UFO или SCORPIONS, я хочу увидеть оригинальных музыкантов. Я хочу видеть их там столько, сколько смогу, если есть возможность. Потому что мы все возвращаемся в прошлое, вспоминая те дни, когда мы впервые увидели группу, и это то, почему мы заплатили за билет. Но одна из причин, по которой я написал книгу [он ссылается на его только что выпущенную автобиографию "Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest"] — я просто устал от тех парней, которые пытаются похоронить меня в Интернете. Я действительно не знаю, в чём дело. Это откуда-то исходит, и крайне неприятно видеть подобное, я знаю. И это и правда несправедливо, это несправедливо».















