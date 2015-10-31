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*Из группы U.D.O. уходит басист [19]
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*Judas Priest*



25 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я могу играть "Sinner" лучше нынешнего гитариста JUDAS PRIEST»

13 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING о возвращении в JUDAS PRIEST: «Я ждал звонка»

5 сен 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да, отношения уже не очень»

31 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST исполнили 'Delivering The Goods' впервые с 1980

27 авг 2018 : 		 Станет ли "Firepower" последним альбомом JUDAS PRIEST?

26 авг 2018 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

22 авг 2018 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о включении в Зал славы рок-н-ролла

20 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST планируют отметить юбилей

9 авг 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST об Andy Sneap'e

7 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST включены в The Hall Of Heavy Metal History

2 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST будут включены в The Hall Of Heavy Metal History

24 июл 2018 : 		 Вышла новая книга о JUDAS PRIEST

23 июл 2018 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

5 июл 2018 : 		 Продолжат ли JUDAS PRIEST без ROB'a HALFORD'a, GLENN'a TIPTON'a и IAN'a HILL'a?

1 июл 2018 : 		 GLENN TIPTON исполнил с JUDAS PRIEST 'Victim Of Changes'

26 июн 2018 : 		 JUDAS PRIEST основали GLENN TIPTON PARKINSON'S FOUNDATION

14 июн 2018 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

11 июн 2018 : 		 GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

10 июн 2018 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

6 июн 2018 : 		 JUDAS PRIEST впервые исполнили "Rising From Ruins"

4 май 2018 : 		 JUDAS PRIEST сделали альбом за полгода

3 май 2018 : 		 JUDAS PRIEST исполняют Tyrant

2 май 2018 : 		 GLENN TIPTON вновь выступил с JUDAS PRIEST

2 май 2018 : 		 Бывшие участники JUDAS PRIEST, MEGADETH выступили в рамках Heavy Metal Classics

22 апр 2018 : 		 GLENN TIPTON выступил вместе с JUDAS PRIEST в Сан-Франциско

16 апр 2018 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

5 апр 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST открыл концертную площадку

4 апр 2018 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Не вижу смысла тратить время на троллей»

2 апр 2018 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Ну и зачем нам уходить?»

27 мар 2018 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Вновь выйти на сцену было здорово!»

26 мар 2018 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я был шокирован, когда услышал диагноз»

26 мар 2018 : 		 JUDAS PRIEST о выборе первого сингла

21 мар 2018 : 		 GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

21 мар 2018 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о Зале славы рок-н-ролла

20 мар 2018 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

19 мар 2018 : 		 JUDAS PRIEST в десятке в Великобритании

19 мар 2018 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

19 мар 2018 : 		 Лучшая позиция JUDAS PRIEST в чартах США

19 мар 2018 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Andy был первым в списке»

17 мар 2018 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

16 мар 2018 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур

15 мар 2018 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST не прочь заняться с Nergal'ом и Ihsahn'ом блэк-проектом

14 мар 2018 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Если нас не введут в Зал славы рок-н-ролла, то какое к нему доверие?»

10 мар 2018 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

8 мар 2018 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы обязательно увидим Glenn'a на сцене»

8 мар 2018 : 		 IAN HILL объясняет, почему не позвали бывшего гитариста JUDAS PRIEST

2 мар 2018 : 		 Новая песня JUDAS PRIEST

1 мар 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил вокалисту JUDAS PRIEST

1 мар 2018 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST ответил бывшему гитаристу JUDAS PRIEST

1 мар 2018 : 		 K.K. DOWNING в шоке от того, что его не позвали в JUDAS PRIEST после ухода Tipton'a

22 фев 2018 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о важности видеоклипов

15 фев 2018 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Glenn принял решение неделю назад»

12 фев 2018 : 		 У гитариста JUDAS PRIEST болезнь Паркинсона

8 фев 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Кое-что в моей книге вас удивит»

2 фев 2018 : 		 Новая песня JUDAS PRIEST

2 фев 2018 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о новом альбоме

30 янв 2018 : 		 Биография бывшего гитариста JUDAS PRIEST выйдет осенью

28 янв 2018 : 		 Эксклюзивный сингл JUDAS PRIEST выйдет с Metal Hammer

24 янв 2018 : 		 JUDAS PRIEST о Дейве Холланде

24 янв 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST о Дейве Холланде

22 янв 2018 : 		 Умер бывший барабанщик JUDAS PRIEST

16 янв 2018 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Наш новый альбом как будто записан молодой командой»

7 янв 2018 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST 'Lightning Strike'

17 дек 2017 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST опубликовал письмо из Зала Славы Рок-н-Ролла

13 дек 2017 : 		 JUDAS PRIEST не будут включены в Зал Славы Рок-н-Ролла

7 дек 2017 : 		 BON JOVI обошли JUDAS PRIEST и стали первыми в голосовании на включение в Зал cлавы рок-н-ролла

28 ноя 2017 : 		 Обложка и отрывок нового альбома JUDAS PRIEST

23 окт 2017 : 		 Название нового альбома JUDAS PRIEST

13 окт 2017 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST попрощался с мечтой

9 окт 2017 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о новом альбоме

6 окт 2017 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о возможном воссоединении с K.K. DOWNING на церемонии в ЗСРнР

3 окт 2017 : 		 Andy Sneap о новом альбоме JUDAS PRIEST

2 окт 2017 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST выставил свою машину на продажу

19 июл 2017 : 		 Мобильная игра от JUDAS PRIEST

26 июн 2017 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о десяти лучших альбомах

5 июн 2017 : 		 Запись нового альбома JUDAS PRIEST практически завершена

29 апр 2017 : 		 JUDAS PRIEST завершают работу над новым альбомом

1 апр 2017 : 		 JUDAS PRIEST на 'Vol. III - Hell Bent For Hollywood'

21 мар 2017 : 		 JUDAS PRIEST в студии

15 мар 2017 : 		 TOM ALLOM и ANDY SNEAP будут работать над новым альбомом JUDAS PRIEST

23 фев 2017 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST на EMGtv

8 фев 2017 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о появлении в "American idol"

7 фев 2017 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Музыкально мы стараемся побывать там, где еще не были»

6 фев 2017 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о Зале славы рок-н-ролла

3 фев 2017 : 		 JUDAS PRIEST не спешат с выпуском альбома

1 фев 2017 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о выступлении с BABYMETAL

31 янв 2017 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о новом альбоме

28 янв 2017 : 		 Концертный трек JUDAS PRIEST

24 янв 2017 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о временах "Turbo": «У меня нос был постоянно в коксе»

21 янв 2017 : 		 Концертный трек JUDAS PRIEST

10 янв 2017 : 		 Концертный трек JUDAS PRIEST

22 дек 2016 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST исполнил оригинальный трек

16 дек 2016 : 		 Переиздание JUDAS PRIEST выйдет зимой

24 ноя 2016 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST на EMGtv

3 ноя 2016 : 		 JUDAS PRIEST начнут запись зимой

9 окт 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления JUDAS PRIEST 1991 года

25 сен 2016 : 		 Легендарные видео JUDAS PRIEST онлайн

10 авг 2016 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

19 июн 2016 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST собирается "мочить металл!!"

9 май 2016 : 		 ROB HALFORD: "Вторых JUDAS PRIEST в мире нет!"

30 апр 2016 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST не хочет повторяться

19 апр 2016 : 		 JUDAS PRIEST в студии

12 апр 2016 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST строит дом отдыха

11 апр 2016 : 		 ROB HALFORD'у очень нравится новый гитарист JUDAS PRIEST

6 апр 2016 : 		 ROB HALFORD: "Новый альбом JUDAS PRIEST выйдет в начале 2017 года"

2 апр 2016 : 		 JUDAS PRIEST не собираются на покой

23 мар 2016 : 		 Музыканты JUDAS PRIEST о новом концертном релизе

22 мар 2016 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы соберёмся на следующей неделе»

18 мар 2016 : 		 Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST

11 мар 2016 : 		 Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST

9 мар 2016 : 		 K.K. DOWNING о том, что могло бы вернуть его в JUDAS PRIEST

4 мар 2016 : 		 Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST

26 фев 2016 : 		 Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST

18 фев 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

16 фев 2016 : 		 Концертный релиз JUDAS PRIEST выйдет в марте

22 янв 2016 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

17 янв 2016 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

3 янв 2016 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST вспоминает свой репертуар

2 янв 2016 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

17 дек 2015 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

3 дек 2015 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Было бы здорово оказаться в студии в следующем году»

2 дек 2015 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

26 ноя 2015 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

19 ноя 2015 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

17 ноя 2015 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

9 ноя 2015 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 ноя 2015 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST 31.10.2015

2 ноя 2015 : 		 Новый образ вокалиста JUDAS PRIEST

27 окт 2015 : 		 Басист JUDAS PRIEST: "Мы пока думаем, записывать ли новый альбом в начале 2016"

23 окт 2015 : 		 JUDAS PRIEST выпустят специальный ЕР

22 окт 2015 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

22 окт 2015 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

21 окт 2015 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть около 20 групп, которые прошли проверку временем»

11 окт 2015 : 		 Басист JUDAS PRIEST назвал 'Redeemer Of Souls' лучшим диском группы в истории

2 окт 2015 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST призвал человечество "любить друг друга"

10 авг 2015 : 		 Фрагмент редкой кавер-версии JUDAS PRIEST

9 авг 2015 : 		 Басист JUDAS PRIEST считает Интернет и добром, и злом

29 июл 2015 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST хотел бы запомниться слушателям, как автор хороших песен

27 июл 2015 : 		 ROB HALFORD об уходе из JUDAS PRIEST в начале 90-х

20 июл 2015 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Где-то в нас есть новый альбом»

16 июл 2015 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы будем продолжать играть, пока можем»

13 июл 2015 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я написал "Before The Dawn" после первого разрыва»

28 июн 2015 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

19 июн 2015 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы обсуждаем создание нового альбома»

19 июн 2015 : 		 K.K. DOWNING о возможном выступлении с JUDAS PRIEST

14 июн 2015 : 		 JUDAS PRIEST получили награду Kerrang!

8 июн 2015 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

7 июн 2015 : 		 JUDAS PRIEST в стиле фламенко

4 июн 2015 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

6 май 2015 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST вспоминает 1984 год

2 апр 2015 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST на EMGtv

1 апр 2015 : 		 Кофе от JUDAS PRIEST

31 мар 2015 : 		 Очередная награда для JUDAS PRIEST

20 мар 2015 : 		 Видео от гитариста JUDAS PRIEST

15 мар 2015 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

8 мар 2015 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 мар 2015 : 		 Трейлер к новому релизу JUDAS PRIEST

26 фев 2015 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST на EMGtv

23 фев 2015 : 		 Басист JUDAS PRIEST утверждает, что группа будет работать "пока кто-то из нас не даст дуба"

23 фев 2015 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сожалеет, что металл по-прежнему мужской и гетеросексуальный вид музыки

18 фев 2015 : 		 ROB HALFORD назвал свой любимый альбом JUDAS PRIEST

16 фев 2015 : 		 ROB HALFORD не возражает, чтобы его называли 'металлическим богом'

14 фев 2015 : 		 Басист JUDAS PRIEST утверждает, что "Redeemer Of Souls" - лучший из всех записанных группой альбомов

11 фев 2015 : 		 Колыбельные от JUDAS PRIEST

23 дек 2014 : 		 Концертный трек от JUDAS PRIEST

15 дек 2014 : 		 JUDAS PRIEST и STEEL PANTHER джемуют "Living After Midnight"

12 дек 2014 : 		 Тестирование аромата хэви-металла от бывшего гитариста JUDAS PRIEST

12 дек 2014 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: "Не хочу, чтобы люди думали, будто я бросил заниматься музыкой"

11 дек 2014 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST представил аромат хэви металла

11 дек 2014 : 		 Переиздание классического альбома JUDAS PRIEST выйдет в марте

6 дек 2014 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: "У нас ещё хватает идей, которые мы хотим осуществить"

27 ноя 2014 : 		 ROB HALFORD отрицает пагубное влияние металла на мозг

24 ноя 2014 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы всегда знали, что ROB HALFORD гей»

22 ноя 2014 : 		 ROB HALFORD "уже готов" записывать следующий альбом JUDAS PRIEST

20 ноя 2014 : 		 Концертное видео от гитариста JUDAS PRIEST

17 ноя 2014 : 		 ROB HALFORD: «Молитвы реально работают!»

14 ноя 2014 : 		 ROB HALFORD хотел бы увидеть JUDAS PRIEST в Зале славы рок-н-ролла

12 ноя 2014 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

11 ноя 2014 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST GLENN TIPTON: «Я был уверен, что группе пришёл конец»

8 ноя 2014 : 		 Басист JUDAS PRIEST IAN HILL о нелегальных скачиваниях

1 ноя 2014 : 		 ROB HALFORD "аплодирует" решению музыкантов из CYNIC признаться в своей нетрадиционной ориентации

1 ноя 2014 : 		 ROB HALFORD рассказал о своём любимом скриме

21 окт 2014 : 		 K.K. DOWNING считает, что JUDAS PRIEST 'выдохлись'

17 окт 2014 : 		 ROB HALFORD думал, что фэны не полюбят его в качестве музыканта-гея

17 окт 2014 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: 'Мне нравится стареть'

7 окт 2014 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

5 окт 2014 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

2 окт 2014 : 		 JUDAS PRIEST открыли новый тур

11 авг 2014 : 		 Вышел документальный фильм о JUDAS PRIEST, рассказывающий о суде по делу о скрытых намеках в текстах

18 июл 2014 : 		 Участники JUDAS PRIEST отрицают, что K.K. DOWNING сочинял песни для нового альбома

17 июл 2014 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы соврали, что "Epitaph" будет последним туром"

16 июл 2014 : 		 Новый альбом JUDAS PRIEST стал первым, который попал в Top 10 в США

13 июл 2014 : 		 Новый альбом JUDAS PRIEST стал первым, который попал в Top 10 в США

8 июл 2014 : 		 Лидер JUDAS PRIEST о LADY GAGA: «Она настоящий металхэд!»

1 июл 2014 : 		 Новый альбом JUDAS PRIEST доступен для прослушивания

30 июн 2014 : 		 Лидер JUDAS PRIEST обсудил с LADY GAGA возможное сотрудничество

25 июн 2014 : 		 Фрагмент новой песни JUDAS PRIEST

20 июн 2014 : 		 Фрагмент новой песни JUDAS PRIEST

19 июн 2014 : 		 JUDAS PRIEST в 'Later... With Jools Holland'

14 июн 2014 : 		 Новая песня JUDAS PRIEST

10 июн 2014 : 		 Фрагмент новой песни JUDAS PRIEST

5 июн 2014 : 		 Фрагмент новой песни JUDAS PRIEST

29 май 2014 : 		 Фрагмент новой песни JUDAS PRIEST

19 май 2014 : 		 Новая песня JUDAS PRIEST

15 май 2014 : 		 Обложка нового альбома JUDAS PRIEST

14 май 2014 : 		 Фрагмент новой песни JUDAS PRIEST

14 май 2014 : 		 Умер бывший гитарист JUDAS PRIEST

3 май 2014 : 		 Трек-лист нового альбома JUDAS PRIEST

28 апр 2014 : 		 Новая песня JUDAS PRIEST

27 апр 2014 : 		 Превью обложки нового альбома JUDAS PRIEST?

19 мар 2014 : 		 ROB HALFORD: Новый альбом JUDAS PRIEST полностью записан

14 янв 2014 : 		 Авторы Симпсонов признали свою ошибку, что «JUDAS PRIEST — не дэт-металл»

6 янв 2014 : 		 JUDAS PRIEST в Симпсонах

26 дек 2013 : 		 Новый альбом JUDAS PRIEST выйдет в 2014 году

12 окт 2013 : 		 ROB HALFORD появится в 'Симпсонах'

10 окт 2013 : 		 K.K. DOWNING ушёл из JUDAS PRIEST из-за нелегальных скачиваний

27 авг 2013 : 		 JUDAS PRIEST завершили сочинение материала

30 май 2013 : 		 JUDAS PRIEST завершат работу над новым альбомом до конца года

27 май 2013 : 		 Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST

21 май 2013 : 		 Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST

17 май 2013 : 		 ROB HALFORD: 'Следующий альбом JUDAS PRIEST станет по-настоящему тяжёлой пластинкой'

14 май 2013 : 		 Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST

20 апр 2013 : 		 Концертный релиз JUDAS PRIEST покажут в кино

17 апр 2013 : 		 Трейлер нового концертного релиза JUDAS PRIEST

2 апр 2013 : 		 Новый концертный релиз JUDAS PRIEST выйдет в мае

12 мар 2013 : 		 Тизер нового DVD JUDAS PRIEST

9 мар 2013 : 		 JUDAS PRIEST работают над новым альбомом

3 фев 2013 : 		 Участники KREATOR, DORO, HELLOWEEN, ANNIHILATOR, RAGE исполнили JUDAS PRIEST

13 янв 2013 : 		 "Идеальные выходные" бывшего гитариста JUDAS PRIEST

8 янв 2013 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST начал карьеру промоутера

25 дек 2012 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST назвал пять самых значимых альбомов

4 сен 2012 : 		 Семплы "Screaming For Vengeance – Special 30th Anniversary Edition" JUDAS PRIEST

21 авг 2012 : 		 Профессиональная съемка с выступления JUDAS PRIEST 1983 года

7 авг 2012 : 		 У JUDAS PRIEST огромное количество материала для нового альбома

2 авг 2012 : 		 Трейлер "Screaming For Vengeance – Special 30th Anniversary Edition" JUDAS PRIEST

22 июл 2012 : 		 'Screaming For Vengeance – Special 30th Anniversary Edition' JUDAS PRIEST выйдет в сентябре

12 июл 2012 : 		 JUDAS PRIEST "могут" выпустить новый альбом в начале следующего года

29 май 2012 : 		 JUDAS PRIEST сняли DVD в Лондоне

2 май 2012 : 		 Съёмка выступления JUDAS PRIEST в Стокгольме

28 фев 2012 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

18 янв 2012 : 		 Бокс-сет от JUDAS PRIEST

19 дек 2011 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST продал две машины почти на 100 000 долларов

15 дек 2011 : 		 JUDAS PRIEST приедут в Россию в апреле

3 дек 2011 : 		 Видеосъёмка выступления JUDAS PRIEST в Майами

25 ноя 2011 : 		 K.K. DOWNING: Я никогда не раскрою некоторых причин моего ухода из JUDAS PRIEST

24 ноя 2011 : 		 JUDAS PRIEST работают над «очень чистым» альбомом

10 ноя 2011 : 		 Ученики музыкальной школы записали кавер-версию JUDAS PRIEST

7 ноя 2011 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

17 окт 2011 : 		 Видео полного концерта JUDAS PRIEST

14 окт 2011 : 		 JUDAS PRIEST начали североамериканское турне

11 окт 2011 : 		 Компиляция JUDAS PRIEST доступна для прослушивания

10 окт 2011 : 		 JUDAS PRIEST в "Late Night With Jimmy Fallon"

9 окт 2011 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: "Следующий альбом будет прямолинейным, мощным хэви-металлом"

19 сен 2011 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

17 сен 2011 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST упал на сцене с мотоцикла

12 сен 2011 : 		 Сборник JUDAS PRIEST выйдет в октябре

3 сен 2011 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы написали уже 12–14 песен для нового альбома»

25 авг 2011 : 		 Фронтмену JUDAS PRIEST - 60!

18 авг 2011 : 		 Выход бокс-сета синглов JUDAS PRIEST отложен

27 июн 2011 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

24 июн 2011 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

23 июн 2011 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

20 июн 2011 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

17 июн 2011 : 		 Участники JUDAS PRIEST выступили с кавер-группой

17 июн 2011 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

15 июн 2011 : 		 Разъяснения от JUDAS PRIEST насчёт прощального тура

12 июн 2011 : 		 Качественное видео с выступления JUDAS PRIEST

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24 сен 2002 : 		 JUDAS PRIEST взяли тайм-аут

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K.K. DOWNING: «Я могу играть "Sinner" лучше нынешнего гитариста JUDAS PRIEST»

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Бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. DOWNING вновь отверг объяснения басиста группы, Ian'a Hill'a, о том, почему его не пригласили в группу.

В интервью Backstage Axxess Hill сказал, что мысли возвращать в группу K.K. даже не было:

«Когда он ушёл, мы взяли Richie, и он играл как раз партии Ken'a. Ну правда, Ken, и что ему делать-то? Стоять рядом со мной и играть партии Glenn'a? Это не его работа, если понимаете, к чему я веду, она должна быть вакантной. Это Glenn. Glenn и Ken — два прекрасных гитариста, каждый совершенно разного стиля и звучания, и для Ken'a играть партии Glenn'a... Это неправильно. Мы никогда не рассматривали Ken'a для подобной замены».

В интервью Please Kill Me Downing озвучил свою версию, почему к нему не обратились:

«Я гитарист, Richie гитарист. Мы прекрасно понимаем, что на самом деле должно быть. Я занимаю своё место, а Richie идёт на место Glenn'a, и мы вновь превращаемся в JUDAS PRIEST. И Richie не должен играть "Sinner", потому что я это делаю лучше него... Потому что я оригинальный участник. Richie делает отличную работу, но я могу играть и исполнять лучше его. Так будет лучше для зрителей, потому что они помнят, что я это делал на всех концертах на протяжении десятилетий. Для них было бы лучше видеть исполняющего меня, а не Richie.

Вы можете увидеть меня и Richie работающими бок о бок и исполняющими всё настолько круто, что я уверен, что всё бы звучало как в последний раз на каждом шоу. Так могло бы быть, да. Ребята сейчас в туре по США с DEEP PURPLE и потом поедут с Ozzy в следующем году. Вот пока так. Но это было самое серьёзное, что я слышал от Ian'a. Будет ли мне интересно вернуться туда и попросить Richie сыграть мои партии, пока я играю за Glenn'a? Простите, но ответ отрицательный. Andy [Sneap, который заменит Tipton'a в текущем туре] великолепен. Я считаю его другом, и я был в его студии, и он замечательный. Но даже если это случится, люди захотят увидеть, как Andy играет партии Glenn'a или они захотят увидеть меня?

Люди хотят вновь пережить то, что было. Я совершенно не изменился. Когда я иду посмотреть на группу сейчас, будь то UFO или SCORPIONS, я хочу увидеть оригинальных музыкантов. Я хочу видеть их там столько, сколько смогу, если есть возможность. Потому что мы все возвращаемся в прошлое, вспоминая те дни, когда мы впервые увидели группу, и это то, почему мы заплатили за билет. Но одна из причин, по которой я написал книгу [он ссылается на его только что выпущенную автобиографию "Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest"] — я просто устал от тех парней, которые пытаются похоронить меня в Интернете. Я действительно не знаю, в чём дело. Это откуда-то исходит, и крайне неприятно видеть подобное, я знаю. И это и правда несправедливо, это несправедливо».



K.K. DOWNING Says He Can Play And Perform JUDAS PRIEST




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

michael777
25 сен 2018, 18:34		Кей скучает...

Reflection
25 сен 2018, 19:14		Что за загоны "Кен не может играть партии Гленна".

RomV
25 сен 2018, 19:37		Ну честно сказать, я был бы рад если б Ричи играл за Глена, а КК вернулся на своё место

kircore
25 сен 2018, 19:42		Вот так некогда хороший гитарист превратился в посмешище.

Артур Коури
25 сен 2018, 20:05		Так нафига тогда ушел из группы?

Stumme_worte
25 сен 2018, 20:26		Ой, вот теперь чисто из принципа пусть сидит на пенсии. Есть порох в пороховницах? так мути сам что-то новое, покажи им, пусть жаждут воссоединения. А, ты ж сам ушел, старый-больной, чего теперь ныть?


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