сегодня



Новое видео вокалиста LINKIN PARK "Make It Up As I Go", новое видео вокалиста LINKIN PARK Mike'a Shinoda'ы, в съёмках которого в качестве гостя принимал участие альтернативный хип-хоп-артист K.Flay, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Post Traumatic".









t was recently announced that Shinoda would headline the 2018 "Monster Outbreak" tour, which kicks off on October 10 in Montreal.









+1 -3









просмотров: 2709