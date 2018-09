сегодня



Новое видео STEVE PERRY "We're Still Here", новое видео STEVE'a PERRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Traces, выходящего пятого октября на Fantasy Records (a division of Concord Records/UMG):



01. No Erasin' (4:07)



Writers: Steve Perry, David Spreng





02. We're Still Here (4:06)



Writers: Steve Perry, Brian West





03. Most Of All (4:23)



Writers: Steve Perry, Randy Goodrem





04. No More Cryin' (4:29)



Writers: Dan Wilson, Steve Perry





05. In The Rain (4:06)



Writers: Steve Perry, David Spreng





06. Sun Shines Gray (3:57)



Writers: Steve Perry, John 5, Thom Flowers





07. You Belong To Me (4:07)



Writers: Steve Perry, Barry Eastmond





08. Easy To Love (4:03)



Writers: Steve Perry, Thom Flowers





09. I Need You (2:59)



Writers: Steve Perry, George Harrison





10. We Fly (3:56)



Writers: Steve Perry, Jeff Babko



















просмотров: 77