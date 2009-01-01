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Новая песня Криса Корнелла "When Bad Does Good", ранее нереализованный трек Криса Корнелла, доступен для прослушивания ниже. Он был найдет в архивах музыканта и будет включен в выходящий 16 ноября альбом "Chris Cornell", который также будет выпущен и в виде лимитированного бокс-сета на 64 трека (11 треков ранее не выходили). Кроме того, релиз будет доступен и в виде супер делюкс издания на 4CD, 1DVD и на 7 винилах. В супер делюкс издание войдет 88 треков — 64 песни + 24 видео, 13 единиц из которых (11 аудио и два клипа) ранее нигде не выпускались. Супер делюкс-издание будет снабжено 66-страничной книгой в твердом переплете.























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