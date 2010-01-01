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Вокалист EXODUS не видит молодых героев сцены В ходе недавнего разговора с Duke TV вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza не видит будущих героев сцены:



«Больше нет другого Ozzy и нет BLACK SABBATH — они ушли. Где культовые группы, очаровавшие своим звуком? И многие фанаты обращаются ко мне с подобным вопросом, особенно после того, что SLAYER собрались в прощальный тур... Glenn Tipton больше не играет с JUDAS PRIEST, хотя на самом деле играет, но всего три песни в сете. Ну и мы лишились Лемми несколько лет назад, MOTÖRHEAD — всё. Многое произошло.



Я никогда не видел групп, которые меня бы действительно впечатлили и выглядели бы как JUDAS PRIEST или IRON MAIDEN, — групп подобного масштаба — и способные сорок лет находиться на сцене с той же энергией и теми же людьми, и только набирая свою аудиторию. Но будет интересно посмотреть, что в итоге будет».















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