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K.K. DOWNING сказал, что SCOTT TRAVIS был единственным, кто с ним общался из JUDAS PRIEST K.K. DOWNING в недавнем интервью сообщил, что единственным участником из JUDAS PRIEST, кто с ним поддерживал контакт после ухода в 2011 году, был Scott Travis.



На вопрос о том, удивился ли он, что к нему обратился именно барабанщик, K.K. ответил:



«Нет, не совсем. Я был удивлён, что другие ребята не стали поддерживать контакт. Но Scott отдал должное [моему уходу], пожелал мне всего хорошего и сказал несколько приятных слов, и это было здорово».



Гитарист сказал, что он думал, что дружил со всеми другими членами PRIEST до его ухода из группы, и выделил басиста Ian'a Hill'a как бывшего товарища по группе, в котором он «особенно» разочарован.



«Мы ходили в детский сад, начальные классы, среднюю школу... Он был для меня как брат. И вот почему я был немного шокирован, что некоторые сообщения, зашедшие довольно далеко, были сделаны именно им. И в целом отношения просто испортились. Я не знаю, что послужило для этого причиной, но я и правда не знаю, почему так получилось.



Rob Halford, Ian и Scott знали, что я страдаю [к концу моего пребывания в PRIEST], и мы все были в одинаковом положении — это была действительно тяжёлая работа; тяготы гастролей, записи и концертов не доставляли мне столько удовольствия, как раньше. Но люди делают вещи по-разному, и я просто чувствовал, что мы просто не... Я знал, что мы все становимся старше, но именно когда мы должны были стараться, я полагаю, я и правда не видел этого старания. Я чувствовал, что я стараюсь изо всех сил делать то, что я всегда делал раньше... Это, наверное, одна из тех вещей — люди стареют, замедляются, Glenn любит пить пиво перед [шоу] и на сцене, и всё замедляется — выступление замедляется. И всё было не так плохо в музыкальном плане, как могло бы быть, просто я немного нервничал, выходя на сцену каждый вечер».



















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