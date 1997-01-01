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*Heart*



21 сен 2018 : 		 Вокалистка HEART в "Jimmy Kimmel Live!"

6 авг 2018 : 		 Кавер-версия LESLEY GORE от вокалистки HEART

1 июн 2018 : 		 Новый альбом вокалистки HEART выйдет осенью

29 май 2018 : 		 NANCY WILSON и NUNO BETTENCOURT исполняют HEART

12 янв 2018 : 		 Вокалистка HEART почтит память ушедших музыкантов

20 май 2017 : 		 Вокалистка HEART почтила память Криса Корнелла

19 май 2017 : 		 HEART о Крисе Корнелле

12 окт 2016 : 		 Концертный релиз HEART выйдет зимой

8 июл 2016 : 		 Новый альбом HEART доступен для прослушивания

16 июн 2016 : 		 Видео с текстом от HEART с участием фронтмена METALLICA

14 июн 2016 : 		 Вокалист METALLICA на новом альбоме HEART

16 янв 2015 : 		 Оригинальные участники HEART основали новый проект

10 дек 2014 : 		 Вокалистка HEART готова заменить Robert'a Plant'a в LED ZEPPELIN

11 ноя 2014 : 		 Фрагмент нового DVD HEART

16 окт 2014 : 		 Новый релиз HEART выйдет в ноябре

14 дек 2013 : 		 EPK от HEART

13 дек 2013 : 		 Концерт HEART выйдет в феврале

28 окт 2013 : 		 Две песни вокалисток HEART выйдут в ноябре

20 июн 2013 : 		 HEART и JASON BONHAM отправились в тур

27 дек 2012 : 		 JASON BONHAM присоединился к сестрам Wilson из HEART

17 сен 2012 : 		 HEART получат звезду на голливудском бульваре

30 июн 2012 : 		 Новая песня HEART

25 июн 2012 : 		 Новая песня HEART

1 авг 2010 : 		 HEART выпустят сингл в форме сердца

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Вокалистка HEART в "Jimmy Kimmel Live!"

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Вокалистка HEART Ann Wilson приняла участие в программе "Jimmy Kimmel Live!", где исполнила хит Лесли Гора 1963 года "You Don't Own Me". Этот трек вошел в её новую студийную работу, "Immortal":

01. A Different Corner (George Michael)

02. A Thousand Kisses Deep (Leonard Cohen)

03. Back To Black (Amy Winehouse)

04. Baker Street (Gerry Rafferty)

05. I Am The Highway (Chris Cornell, AUDIOSLAVE)

06. I'm Afraid Of Americans (David Bowie)

07. Life In The Fast Lane (Joe Walsh, THE EAGLES) (in honor of Glenn Frey)

08. Luna (Tom Petty)

09. Politician (CREAM) (in honor of Jack Bruce)

10. You Don't Own Me (Lesley Gore)



Watch HEART's ANN WILSON Perform 'You Don't Own Me' On 'Jimmy Kimmel Live!'




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Flaming
21 сен 2018, 21:16		Лесли Гор - девушка, не надо так склонять ее фамилию, будто она мужик.
В переводных книгах о классик-роке пролистываю, кто там по полу Дасти Спрингфилд или Лесли Данкан. Практически всегда - мужики!

Короче, сколько бесплатных Википедий не заведи - проверять важную деталь редактора не заставить.


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