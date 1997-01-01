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Вокалистка HEART в "Jimmy Kimmel Live!" Вокалистка HEART Ann Wilson приняла участие в программе "Jimmy Kimmel Live!", где исполнила хит Лесли Гора 1963 года "You Don't Own Me". Этот трек вошел в её новую студийную работу, "Immortal":



01. A Different Corner (George Michael)



02. A Thousand Kisses Deep (Leonard Cohen)



03. Back To Black (Amy Winehouse)



04. Baker Street (Gerry Rafferty)



05. I Am The Highway (Chris Cornell, AUDIOSLAVE)



06. I'm Afraid Of Americans (David Bowie)



07. Life In The Fast Lane (Joe Walsh, THE EAGLES) (in honor of Glenn Frey)



08. Luna (Tom Petty)



09. Politician (CREAM) (in honor of Jack Bruce)



10. You Don't Own Me (Lesley Gore)















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