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Новое видео DIEMONDS
"Our Song", новое видео группы DIEMONDS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Never Wanna Die", выпущенного в сентябре на Napalm Records:
"Breathe"
"Our Song"
"Shoulda Listened To Ya"
"Waiting For Something"
"Burn It Down"
"I Miss"
"How Long"
"I See Red"
"Made It Through"
"Warrior"
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