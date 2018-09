сегодня



Новое видео DIEMONDS "Our Song", новое видео группы DIEMONDS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Never Wanna Die", выпущенного в сентябре на Napalm Records:



"Breathe"

"Our Song"

"Shoulda Listened To Ya"

"Waiting For Something"

"Burn It Down"

"I Miss"

"How Long"

"I See Red"

"Made It Through"

"Warrior"













+0 -2









просмотров: 244