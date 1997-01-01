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Новое видео DIEMONDS

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"Our Song", новое видео группы DIEMONDS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Never Wanna Die", выпущенного в сентябре на Napalm Records:

"Breathe"  
"Our Song" 
"Shoulda Listened To Ya"
"Waiting For Something"
"Burn It Down"
"I Miss"
"How Long"
"I See Red"
"Made It Through"
"Warrior"

DIEMONDS Unveil Video For "Our Song"





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