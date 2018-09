сегодня



Обучающее видео от BEYOND CREATION BEYOND CREATION опубликовали обучающее видео на композицию "Entre Suffrage Et Mirage". Этот трек взят из нового альбома "Earthborn Evolution", выход которого намечен на 24 октября на Season Of Mist:



01. Elusive Reverence

02. Sous la lueur de l'empereur

03. Earthborn Evolution

04. The Great Revelation

05. Neurotical Transmissions

06. Abstrait Dialog

07. The Axiom

08. L'exorde

09. Theatrical Delirium

10. Fundamental Process

















+0 -2









просмотров: 235