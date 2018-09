сегодня



Бокс-сет NECROPHOBIC выйдет осенью В ноябре этого года на Hammerheart Records состоится релиз пятидискового бокс-сета NECROPHOBIC, "In the Satanic Prophecies":



The Nocturnal Silence Digi-CD

Darkside Digi-CD

The Third Antichrist Digi-CD

Bloodhymns Digi-CD

Satanic Blasphemies Digi-CD (Boxset exclusive)











