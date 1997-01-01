Видео с текстом от SEPTAGON

Немецкая пауэр металл группа SEPTAGON опубликовала официальное видео с текстом на песню "Home, Sweet Hell," которая взята из нового альбома Apocalyptic Rhymes, выход которого намечен на девятое ноября на Cruz Del Sur Music:
“The End”
“The Weight Of The World”
“Home, Sweet Hell”
“Apocalyptic Rhymes”
“Make A Stand”
“The Unfathomable Evil”
“P.O.T.U.S.A.”
“Cosmic Outrage”
“Nothingness Awaits”
“Sunset Blood”
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