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MATT BARLOW не против перезаписи песен ICED EARTH с новым вокалистом В недавнем разговоре с The Metal Voice Matt Barlow ответил на вопрос о том, что он думает относительно недавно озвученного решения Jon'a Schaffer'а о планах перезаписи старого материала:



«Если смотреть с моей колокольни, моё участие в них никто не отнимает. Поэтому с этой стороны, с финансовой точки зрения, если люди захотят снова купить альбомы, то для меня это здорово, с финансовой точки зрения, потому что я всё ещё получаю за это отчисления.



По большому счёту я отказался от своих прав на исполнение — мне заплатили за мое исполнение, но мне заплатили бы за то, что было сочинено, если бы альбомы были перезаписаны. И для меня в этом нет никакой проблемы. Если ребятам платят за переделку пластинок, то подобное никак не задевает моих чувств. И другие версии альбомов всегда останутся — будут их версии, так что люди смогут купить и их, если они этого захотят, если они захотят обе версии, то у них будет выбор, и это прекрасно».



Matt продолжает повторять, что между ним и гитаристом ICED EARTH нет «никаких обид» по поводу перезаписи более раннего каталога группы, объяснив ещё раз: «Это было бы просто эго или что-то в таком духе. Я не могу сказать, что у меня это есть, — это просто не моё.



Музыкантам так трудно зарабатывать на жизнь, и если эти ребята — музыканты, которые пытаются зарабатывать на жизнь этим, — они это делают. Jon из таких — он зарабатывает на жизнь музыкой. Если он может заработать ещё немного денег, чтобы сохранить ICED EARTH, то успехов ему. Именно так я себе это и представляю. Это его источники существования, это его детище. Он должен был использовать звукозаписывающие компании, чтобы сохранить команду, но в конце концов это дело его жизни, и он должен продолжать. И если все хотят, чтобы он продолжал в том же духе, тогда все должны понять, что именно так он и должен поступить.



Так что нет, я совсем не обижаюсь — я надеюсь, что Gene [вокалист ICED EARTH] не обиделся, когда я переделал вокал на "Days Of Purgatory" в 1997 году. В тот момент мы все думали, что я буду в ICED EARTH вечно, и мы в основном пытались переделать песни в моем стиле — так, что когда бы мы их играли на концертах, люди бы слушали именно так. Но есть ещё люди, которые возвращаются и покупают версии с Gene'ом. Многие поклонники ICED EARTH по-прежнему любят первый альбом больше всех остальных — и не зря, потому что это действительно классный материал, и он другой, он просто другой. Так что в этом нет ничего плохого».















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