Новое видео WESTFIELD MASSACRE "Your Salvation", новое видео группы WESTFIELD MASSACRE, в состав которой входит Seann Nicols (a.k.a. Sheldon Tarsha; Bobby Blotzer's RATT, ex-ADLER'S APPETITE, QUIET RIOT), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Salvation", выходящего 26 октября на Nerve Strike Records:



01. Empyreal Light



02. Famine



03. Taking The Fall



04. Love To Hate



05. Your Salvation



06. Devil You Made



07. Constant Silence



08. Masquerade



09. Chemicals



10. All The Fallen









Photo by: Kaelan Barowsky





















