GRAHAM BONNET вспоминает фестиваль MONSTERS OF ROCK Graham Bonnet (ALCATRAZZ, RAINBOW, MICHAEL SCHENKER GROUP) в недавнем разговоре с Matt'ом Mason'ом вспомнил о фестивале Monsters Of Rock, где хэдлайнерами были RAINBOW с его участием:



«Мы сделали полный круг. Я играл в маленьких тесных клубах подростком и вдруг вижу себя играющим на огромных стадионах и больших площадках с RAINBOW. А сейчас мы вновь играем по небольшим клубам. Но так делают все и хорошее в этом то, что некоторые из клубов действительно хороши. Это своего рода странная вещь — как много лет назад все это было? Это то, что я никогда не забуду. Моя семья была там, мои друзья со школы. Это была самый невероятный вечер. Я всегда буду о нем помнить»



О важности туров в современном бизнесе:



«Мы играем где можем, потому что сейчас все поменялось. Мы все в курсе, что люди не покупают CD и единственный способ распространения музыки — это концерты, что мы и делаем».



О первом сингле, THE MARBLES 1968 "Only One Woman":



«Для нас эту песню написали BEE GEES. Она была немного блюзовой, такой ритм-н-блюз. С этого началась моя карьера. И мы отлично ее сделали. Мой брат тогда со мной поспорил — у Джо Кокера вышла 'A Little Help From My Friends' и он сказал: "думаю он тебя переплюнет и возглавит чарты раньше". Увы, но он оказался прав».















