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WOLF HOFFMANN: «Я много размышлял о решении Udo исполнять сет из песен ACCEPT » Гитарист ACCEPT WOLF HOFFMANN в недавнем интервью ответил о своем отношении относительно того, что его бывший коллега по группе, Udo Dirkschneider, ездит с программой, составленной только из песен ACCEPT:



«Ну что же, я много думал на этот счет, но озвучивать их не буду. Я предпочту лучше это не комментировать, потому что опять всплывет все, что было, а я думаю, что лучше от этого держаться подальше... Вы можете строить свои выводы хоть дни напролет, я же не собираюсь в этом участвовать, оно того не стоит.



Меня о нем столько раз уже спрашивали и, послушай, чувак, прошло уже столько лет — это уже совсем заезженная пластинка. Мы оставили все это давно позади, у нас великолепные десять лет с Mark'ом, мы выпускаем классные альбомы и я считаю, что все хорошо. Так что не стоит тратить время на всякие размышления на этот счет.



Я очень горжусь нашей совместной историей, но просто не хочу влезать в очередные "тот сказал то, этот сказал это" — оно того не стоит».











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