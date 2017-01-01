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*Greta Van Fleet*



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JAMES KOTTAK: «GRETA VAN FLEET больше похожи на LED ZEPPELIN, чем KINGDOM COME»

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Бывший барабанщик SCORPIONS James Kottak в интервью KNAC.COM ответил на вопрос, насколько честно было сравнивать KINGDOM COME и LED ZEPPELIN:

«Это было несправедливо, но когда журналист спрашивал о влиянии, я принимал это. А если бы меня спросили о влиянии Джона Бонэма? Я бы сказал: "Черт возьми, да! Конечно, он оказал влияние". Это же огромный комплимент. Слушай, я всегда принимал сравнение с LED ZEPPELIN, когда об этом говорили. В группе было несколько парней, которые не одобряли этого, но я тогда сказал: "Ребята, вы упускаете суть. Нас сравнивают с самой главной рок-группой в истории рок-н-ролла!" Я помню, что в интервью для одного из журналов один из наших парней сказал саркастически: "Я никогда не слышал о LED ZEPPELIN". Конечно же он шутил, но сарказм плохо подходит для печати. Я помню, что эта цитата была использована в качестве заголовка, и большинство людей увидели его и даже потрудились прочитать статью».

На вопрос о том, какая группа больше похожа на ZEPPELIN, KINGDOM COME или GRETA VAN FLEET, James ответил:

«Я бы сказал. что GRETA VAN FLEET. Помню, когда я услышал их в первый раз, я подумал, что это LED ZEPPELIN, пока не понял, что не знаком с песней. Эти дети проходят через то же самое, через что прошли мы. Я слышал и читал интервью, в которых они упоминали KINGDOM COME, так что они действительно знают историю классического рока».



JAMES KOTTAK Says GRETA VAN FLEET Sounds More Like LED ZEPPELIN Than KINGDOM COME Does



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Blackout 74
25 сен 2018, 12:28		Да, сходство есть )) тут никуда не деться.

Carcharodon
25 сен 2018, 12:59		Кто все эти пенсионеры и кому они нужны?

Alex-DIO2
25 сен 2018, 13:38		ну GRETA VAN FLEET как бы не пенсионеры, там 20-летние пацаны играют и довольно неплохо.

Carcharodon
25 сен 2018, 14:15		Играют что? Пенсионный рок?


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