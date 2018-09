сегодня



JAMES KOTTAK: « GRETA VAN FLEET больше похожи на LED ZEPPELIN, чем KINGDOM COME» Бывший барабанщик SCORPIONS James Kottak в интервью KNAC.COM ответил на вопрос, насколько честно было сравнивать KINGDOM COME и LED ZEPPELIN:



«Это было несправедливо, но когда журналист спрашивал о влиянии, я принимал это. А если бы меня спросили о влиянии Джона Бонэма? Я бы сказал: "Черт возьми, да! Конечно, он оказал влияние". Это же огромный комплимент. Слушай, я всегда принимал сравнение с LED ZEPPELIN, когда об этом говорили. В группе было несколько парней, которые не одобряли этого, но я тогда сказал: "Ребята, вы упускаете суть. Нас сравнивают с самой главной рок-группой в истории рок-н-ролла!" Я помню, что в интервью для одного из журналов один из наших парней сказал саркастически: "Я никогда не слышал о LED ZEPPELIN". Конечно же он шутил, но сарказм плохо подходит для печати. Я помню, что эта цитата была использована в качестве заголовка, и большинство людей увидели его и даже потрудились прочитать статью».



На вопрос о том, какая группа больше похожа на ZEPPELIN, KINGDOM COME или GRETA VAN FLEET, James ответил:



«Я бы сказал. что GRETA VAN FLEET. Помню, когда я услышал их в первый раз, я подумал, что это LED ZEPPELIN, пока не понял, что не знаком с песней. Эти дети проходят через то же самое, через что прошли мы. Я слышал и читал интервью, в которых они упоминали KINGDOM COME, так что они действительно знают историю классического рока».











