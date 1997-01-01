Новое видео MAYAN

"Saints Don't Die", новое видео группы MAYAN, в состав которой входят гитарист EPICA Mark Jansen, Jack Driessen (ex-AFTER FOREVER) и Frank Schiphorst, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dhyana", выходящего 21 сентября на Nuclear Blast.
Трек-лист:
01. The Rhythm Of Freedom
02. Tornado Of Thoughts - I Don't Think Therefore I Am
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