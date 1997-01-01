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*Mayan*



23 сен 2018 : 		 Новое видео MAYAN

20 авг 2018 : 		 Новое видео MAYAN

15 авг 2018 : 		 Рассказ о создании альбома MAYAN

28 июл 2018 : 		 Видео с текстом от MAYAN

22 июн 2018 : 		 Трейлер нового альбома MAYAN

17 мар 2018 : 		 MAYAN готовы к записи

4 фев 2014 : 		 Видео с текстом от MAYAN

12 дек 2013 : 		 Видео с текстом от MAYAN

5 дек 2013 : 		 Трейлер нового альбома MAYAN

22 ноя 2013 : 		 Трейлер нового альбома MAYAN

29 окт 2013 : 		 Обложка нового альбома MAYAN

17 окт 2013 : 		 Новый альбом MAYAN выйдет в январе

15 окт 2013 : 		 Гитарист EPICA покинул состав MAYAN

7 сен 2013 : 		 Вокалистка NIGHTWISH/REVAMP на новом альбоме MAYAN

28 июл 2013 : 		 MAYAN приступили к записи

21 июл 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления MAYAN

29 ноя 2011 : 		 Видео с выступления MAYAN с Floor Jansen

11 окт 2011 : 		 Видео с выступления MAYAN

4 авг 2011 : 		 Новое видео MAYAN

31 май 2011 : 		 Видео с выступления MAYAN

4 май 2011 : 		 Трейлер нового альбома MAYAN

14 апр 2011 : 		 Новая песня MAYAN

23 мар 2011 : 		 Обложка дебютного альбома MAYAN

24 фев 2011 : 		 Тизер нового альбома MAYAN

23 янв 2011 : 		 Смена басиста в MAYAN

22 янв 2011 : 		 MAYAN - видео из студии

19 янв 2011 : 		 Объявлены вокалисты с дебюта MAYAN

10 сен 2010 : 		 Участники EPICA, Ex-AFTER FOREVER в новом проекте MAYAN

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Новое видео MAYAN

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"Saints Don't Die", новое видео группы MAYAN, в состав которой входят гитарист EPICA Mark Jansen, Jack Driessen (ex-AFTER FOREVER) и Frank Schiphorst, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dhyana", выходящего 21 сентября на Nuclear Blast.

Трек-лист:

01. The Rhythm Of Freedom

02. Tornado Of Thoughts - I Don't Think Therefore I Am

03. Saints Don't Die

04. Dhyana

05. Rebirth From Despair

06. The Power Process

07. The Illusory Self

08. Satori

09. Maya - The Veil Of Delusion

10. The Flaming Rage Of God

11. Set Me Free



MAYAN Feat. EPICA's MARK JANSEN: 'Saints Don't Die' Video














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