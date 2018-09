сегодня



Новое видео MAYAN "Saints Don't Die", новое видео группы MAYAN, в состав которой входят гитарист EPICA Mark Jansen, Jack Driessen (ex-AFTER FOREVER) и Frank Schiphorst, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dhyana", выходящего 21 сентября на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. The Rhythm Of Freedom



02. Tornado Of Thoughts - I Don't Think Therefore I Am



03. Saints Don't Die



04. Dhyana



05. Rebirth From Despair



06. The Power Process



07. The Illusory Self



08. Satori



09. Maya - The Veil Of Delusion



10. The Flaming Rage Of God



11. Set Me Free



































