Новая песня DANKO JONES

"We're Crazy". новая песня группы DANKO JONES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого запланирован на весну следующего года на следующих лейблах: M-Theory Audio (U.S.), Rise Above (UK), Indica (Canada, Australia, New Zealand) и AFM (остальной мир). Продюсером материала был GGGarth Richardson (RAGE AGAINST THE MACHINE, RED HOT CHILI PEPPERS, BIFFY CLYRO, RISE AGAINST),
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