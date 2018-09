сегодня



Новая песня GRETA VAN FLEET "Lover, Leaver", новая песня группы GRETA VAN FLEET, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Anthem Of The Peaceful Army", выход которого запланирован на 19 октября на Lava/Republic Records.



Трек-лист:



01. Age Of Man



02. The Cold Wind



03. When The Curtain Falls



04. Watching Over



05. Lover, Leaver



06. You're The One



07. The New Day



08. Mountain Of The Sun



09. Brave New World



10. Anthem























+1 -0









просмотров: 202